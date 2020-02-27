В Италии троих больных коронавирусом излечили препаратами от СПИДа и Эболы

Троих зараженных коронавирусом в Италии удалось вылечить с помощью препаратов для поддержания дыхания и антивирусных препаратов для лечения СПИДа и Эболы, сообщили представители руководства Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Два китайских туриста и итальянец, доставленный в Рим из Уханя, смогли излечиться после курса в итальянском институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, передает РИА «Новости».

«В случае двух китайских туристов мы использовали антивирусную терапию, которая используется при других патологиях. Эти лекарства, которые, по мнению наших экспертов, имеют схожие свойства и могут помочь в таких случаях. Также применялись аппараты для поддержки вентиляции легких, они были в отделении интенсивной терапии, и это очень помогло восстановить дыхательные функции», – пояснила учреждения Марта Бранка.

Ученые отметили, что во всех случаях применялись антивирусные лекарства, которые применяются при СПИДе, еще одно использовалось для лечения Эболы.

«Всемирная организация здравоохранения авторизовала их в качестве экспериментальной терапии. В ближайшие недели будет понятно, насколько они эффективны», – пояснил научный координатор Spallanzani Сальваторе Куриале.

Собеседник уточнил, что средства против СПИДа называются «Лопинавир» и «Ритонавир», их производит американская компания.

«Третий препарат против Эболы – «Ремдезевир» – у нас Италии был недоступен, другие же мы используем в случае больных СПИДом», – добавил Куриале.

Препарат против Эболы имеет более сильнодействующий эффект, его применяли только для терапии китайских пожилых супругов.

«Третий (пациент), поскольку у него не было проблем, принимал только средства в рамках СПИД-терапии», – сказал ученый.

Между тем глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Борелли сообщил, что уже минимум 14 человек погибли от вируса в стране.

«Всего у нас 528 случаев заражения», – сообщил он, передает ТАСС. Он добавил, что 37 инфицированных человек находятся в реанимации.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Ломбардии (305 человек), там же излечились уже 37 челоек.

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