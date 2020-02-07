Премьер Тюрингии за сутки работы получил 90 тыс. евро

Томас Кеммерих, занявший пост премьер-министра Тюрингии (федеральная земля на востоке Германии) благодаря поддержке правопопулистов и в первый же день после избрания объявивший об уходе в отставку, заработал за сутки пребывания в должности не менее 93 тыс. евро.

По данным немецкой медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Кеммерих, избранный 5 февраля, получит полный месячный оклад премьер-министра за весь февраль, передает Deutsche Welle.

При этом основной оклад главы правительства Тюрингии составляет 16 тыс. 617,74 евро до вычета налогов и сборов. Также ему полагается возмещение служебных издержек на сумму 766 евро и семейная надбавка в размере 153 евро. Таким образом, сумма выплат увеличится до 17 тыс. 536,74 евро.

Также Кеммерих после ухода с должности вправе получать компенсацию на протяжении шести месяцев. В первые три месяца ее размер составит сумму полного месячного оклада и семейной надбавки, в последующие – вполовину меньше.

Таким образом, компенсация за первые три месяца составит 50 тыс. 312,22 евро, за следующие три – 25 тыс. 156,11 евро, что в итоге равняется 75 тыс. 468,33 евро.

В совокупности зарплата за февраль и компенсация за шесть месяцев составят 93 тыс. 005,07 евро.

Томас Кеммерих из Свободной демократической партии (СвДП) 5 февраля был избран премьер-министром Тюрингии при поддержке депутатов из правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Однако уже на следующий день фракция СвДП сообщила, что Кеммерих сложит свои полномочия. Он снимет с должности премьера Тюрингии «позорное пятно» поддержки со стороны АдГ, заявила фракция.

Сам же Кеммерих после встречи с председателем СвДП Кристианом Линднером в Эрфурте назвал свою отставку, роспуск парламента и проведение новых выборов «неизбежными».

Фракция СвДП решила подать заявку на роспуск парламента, за которым должны последовать новые выборы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала избрание нового премьера федеральной земли с поддержкой правых популистов и призвала к повторному голосованию. По ее мнению, избрание Кеммериха произошло «вразрез с ценностями и убеждениями Христианско-демократического союза (ХДС)» и стало «плохим днем для демократии».