Индии предложили строить российские тральщики

Россия в рамках программы Make in India («Делай в Индии») готова организовать в стране производство тральщиков проекта 12701 «Александрит-Э» с корпусом из стеклопластика, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Мы предлагаем индийским партнерам в рамках программы Make in India организовать в Индии производство различных классов самолетов, противоминных кораблей проекта 12701 «Александрит-Э» и дизель-электрических подлодок 75 I», – передает ТАСС сообщение ФСВТС на Международной выставки вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

В ФСВТС также напомнили, что в рамках этой программы уже ведется активная работа по локализации производства вертолетов Ка-226Т и автоматов АК-203.

Напомним, в ноябре Россия предложила Индии технологию строительства композитных тральщиков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД