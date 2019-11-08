Россия предложила Индии технологию строительства композитных тральщиков

Россия предложила Индии построить на одной из индийских верфей серию композитных тральщиков «Александрит-Э», а также передать стране технологию их изготовления, сообщили в «Рособоронэкспорте».

«Да, это наше официальное предложение о постройке тральщиков этого проекта в Индии с передачей технологий», – приводит ТАСС слова представителя компании-спецэскпортера.

Как ранее сообщал портал Defenseworld.net, соответствующее предложение было озвучено 6 ноября на российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. По информации СМИ, речь может идти о 12 кораблях, которые должны заменить суда ВМС Индии аналогичного класса Pondicherry. Предполагается, что тральщики будут строиться на верфи Goa Shipyard Limited.

Тральщики проекта 12700 «Александрит» разработки ЦМКБ «Алмаз» строятся на российском Средне-Невском судостроительном заводе. У ВМФ России уже имеются два корабля этого проекта, они имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, выполненный при помощи метода вакуумной инфузии, водоизмещение судна около 800 тонн, длина – 62 метра, дальность плавания – 1500 миль.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что тральщики проекта 12700 обладают самыми лучшими характеристиками и превосходят по своим возможностям иностранные аналоги.