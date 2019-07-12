Тральщики проекта 12700 сравнили с иностранными аналогами

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российские корабли противоминной обороны проекта 12700 превосходят зарубежные аналоги.

«Сегодня закладывается один из самых востребованных кораблей для ВМФ. Корабль обладает самыми лучшими характеристиками и превосходит по своим возможностям аналогичные корабли других стран», – передает ТАСС слова Борисова.

Он отметил, что несмотря на поставку флоту новых кораблей, гособоронзаказ не может постоянно расти.

«Перед нами стоит задача нарастить выпуск гражданской продукции. Эта работа началась. Уровень гражданской продукции в области судостроения год от года растет. Средне- Невский завод готов к этому вызову, к этой работе. За последние десять лет завод коренным образом преобразился, динамически осваивает выпуск новой продукции», – сказал Борисов.

Сообщается также, что торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны «Анатолий Шлемов» проекта 12700 для ВМФ РФ состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге. Корабль стал седьмым представителем проекта, заложенным на предприятии.

«Мы, коллектив Средне-Невского завода, с уверенностью говорим, что мы построим в срок этот корабль и будем его на всем протяжении сопровождать. Я поздравляю коллектив с тем, что мы выходим на наш уровень работы и мы каждый год способны давать по два корабля», – заявил гендиректор завода Владимир Середохо.

Заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружениям вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что результаты деятельности головного корабля проекта – «Александр Обухов» – подтвердили правильность всех принятых решений и профессионализм судостроителей.

«Мы надеемся, что все корабли, и «Шлемов», и все остальные, будут построены с таким же высочайшим качеством и позволят флоту решать те задачи, которые перед ним поставлены конкретно этому классу кораблей», – сказал Мухаметшин.

Напомним, в начале июня главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов на расширенном военном совете ВМФ назвал сроки начала испытаний новейшего тральщика проекта 12700 «Владимир Емельянов».

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