Огневую мощь «Арматы» сравнили с зарубежными аналогами

Огневая мощь перспективного российского танка Т-14 «Армата» значительно выше, чем у российских и зарубежных аналогов, благодаря новой пушке и боеприпасам, заявил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»).

«Разработка пушки для танка Т-14 успешно завершена одним из предприятий, входящих в Уралвагонзавод». Новый комплекс «пушка-боеприпас», обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков», – передает РИА «Новости» слова представителя УВЗ.

Напомним, в среду гендиректор УВЗ Александр Потапов сообщил, что поставки в опытно-войсковую эксплуатацию бронетехники на платформе «Армата» начнутся в этом году.

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