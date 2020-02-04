Москвич рассказал о том, как проверяют на коронавирус в поликлинике

Процедура проверки человека с симптомами, схожими с симптомами китайского коронавируса, довольно стандартная, и прежде всего включает в себя осмотр терапевтом и сдачу крови на анализ, заявил газете ВЗГЛЯД москвич Дмитрий, недавно вернувшийся из Китая.

В конце января Минздрав опубликовал рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса. Они касались в том числе действий врачей при первичном осмотре пациентов с подозрением на новый вирус.

«В обычной московской районной поликлинике терапевт даже не удивилась. Просто осмотрела, послушала сердце и легкие, проверила температуру, расспросила о симптомах и отправила на анализ крови. Через два дня выяснилось, что никакого коронавируса у меня нет. А за эти два дня прошла и обычная простуда, вызванная, очевидно, акклиматизацией. Думаю, это лучший способ борьбы с паникой – четко и быстро обследовать любого обратившегося пациента», – говорит Дмитрий.

В Китае пневмонией, вызванной коронавирусом, заболели уже более 20 тысяч человек, умерли более четырехсот. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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