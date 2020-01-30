Минздрав назвал новое клиническое проявление коронавируса

Клиническим проявлением нового коронавируса помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис, следует из временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции Минздрава России.

Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

«Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности... сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок», – говорится в сообщении.

В документе указано также, что молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа. В рекомендациях указано, что статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, описаны только единичные случаи заболевания, связанные с новым типом коронавирусной инфекции.

Отмечается, что они не позволяют объективно оценить особенности заболевания и характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях.



«По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа», – отмечается в документе.

Особенностями клинической картины коронавирусных инфекций у детей являются поражение как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних (бронхит, бронхиолит, пневмония). Эти данные получены по результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных коронавирусами.

Напомним, в среду глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министерство подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавируса.

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