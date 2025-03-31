Маск сообщил о планах Neuralink вживить зрительный имплант в 2025 году

Маск заявил о планах Neuralink вживить имплант Blindsight для слепых людей

Tекст: Мария Иванова

Компания Neuralink впервые установит зрительный имплант Blindsight человеку к концу 2025 года, сообщает РИА «Новости». Эту информацию подтвердил основатель компании, Илон Маск, через репост публикации в соцсети X. Устройство может помочь людям с полной потерей зрения восстановить зрение.

На конференции в штате Висконсин Маск отметил, что имплант позволит незрячим людям видеть, а в будущем он сможет улавливать спектры за пределами видимых человеку. Первоначальное качество изображения будет низким, как у старых игровых платформ Atari, но в перспективе устройство сможет отображать инфракрасный и ультрафиолетовый спектры, а также улавливать длину волны радара.

По данным Neuralink, зрительный имплант Blindsight получил одобрение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как прорывная разработка. Это открытие может существенно изменить жизнь людей с проблемами зрения и дать им возможность видеть окружающий мир.

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