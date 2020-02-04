Клишас объяснил процесс сокращения судей Конституционного суда

Состав Конституционного суда будет сокращен с 19 до 11 судей без досрочных прекращений полномочий, только после отставок в рамках действующего законодательства, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.

«Мы обсудили достаточно подробно все что касается судов. ... Принятие закона с 11 судьями конституционного суда никак не повлияет на текущий состав. Будут переводы. Никто из судей не будет уволен, и полномочия не будут прекращаться досрочно. Тогда, когда в результате действующих положений судьи будут выходить в отставку и их останется 11 человек, тогда вступит это в силу», – сказал Клишас, передает РИА «Новости».

В свою очередь сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева добавила, что резкое увеличение нагрузки на судей Конституционного суда не ожидается.

«У нас 40 постановлений в год в среднем, в то время как европейские суды от 200 до нескольких тысяч. Так что предполагаемое увеличение нагрузки будет, но оно не будет настолько катастрофично», – отметила Хабриева.

Напомним, согласно предложенной президентом Владимиром Путиным поправке, состав Конституционного суда сокращается с 19 до 11 членов. Кроме того, с помощью Конституционного суда президент расширяет свою возможность наложить вето на любой, принятый Госдумой закон.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.