Песков оценил возможность обсуждения Путиным и Эрдоганом атаки в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган после инцидента в сирийском Идлибе не проводили телефонного разговора, но при желании лидеров его быстро согласуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Первое. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте. Второе. Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки. Третье. В министерстве обороны РФ уже дали необходимые пояснения в связи с ситуацией в Идлибе», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Кремль сохраняет озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе.

Тем временем телеканал NTV сообщает, что запланированное на 3 февраля совместное патрулирование России и Турции в районе сирийского города Кобани (Айн эль-Араб) отменено. Причины отмены не уточняются, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на понедельник четыре турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

В Центре по примирению назвали причины обстрела турецких военных в Сирии.

Политолог Геворг Мирзаян, комментируя удары Анкары по сирийским позициям в Идлибе, сообщил газете ВЗГЛЯД, что «изначально не исключались провокации со стороны протурецкой Сирийской национальной армии. Им нужна была акция, которая создала бы громкий скандал. Эрдоган был просто обязан жестко отреагировать».