Организатор погребенной под рухнувшей крышей вечеринки раскаялся в суде

Организатор вечеринки в одном из зданий Новосибирска, где пристройка обвалилась на людей, раскаялся в суде и попросил не заключать его под стражу.

«Я не согласен с данной позицией (ходатайством об аресте). Я намерен сотрудничать со следствием, искренне раскаиваюсь в содеянном и сочувствую утрате людей. Прошу более мягкую меру пресечения...», – заявил подозреваемый Антон Шматов в Советском районном суде Новосибирска, передает РИА «Новости».

Шматов рассказал, что под завалами был его брат, который звонил ему и прощался, но его удалось спасти. Обвиняемый уточнил, что не мог спрогнозировать, что здание непригодно для вечеринки, а собственники помещения помогали ему в организации, провели в здание электричество, установили электрощиток, и сказали, что раньше в здании было кафе.

Шматов добавил, что собственники не предупреждали его о том, что с крыши строения необходимо убрать снег.

Антон Шматов является аспирантом Института систем информатики СО РАН, выпускником механико-математического факультета Новосибирского госуниверситета.

Следователь попросил суд арестовать подозреваемого, он добавил, что другие организаторы мероприятия еще не установлены.

По его словам, в здании, где было мероприятие, нашли следы вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны.

Адвокат подозреваемого ходатайствовала о домашнем аресте.

Напомним, после обрушения кровли в одном из зданий Новосибирска из-под завалов извлекли пять человек. Один погиб, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело, организатор вечеринки задержан.