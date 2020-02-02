Из-под завалов обрушившейся кровли кафе в Новосибирске извлекли пострадавших

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения кровли раздевалки кафе в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что «поисковые работы завершены, завалы разобраны», передает ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что из-под завалов обрушившейся кровли кафе в Новосибирске спасатели извлекли пятерых человек, один из них погиб. «Всего извлечены пять человек, в том числе девушка без признаков жизни», – сказал источник.

В МЧС уточнили, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что на посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля.