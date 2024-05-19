Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
После столкновения судов на Дунае погибли два человека
Два человека погибли, пятеро считаются пропавшими без вести в результате столкновения моторного катера с пассажирским теплоходом на Дунае в районе города Вереце на севере Венгрии. Как сообщила полиция страны, трагический инцидент произошел незадолго до полуночи в субботу.
В консульский отдел посольства России в Венгрии информация о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, не поступала.
Как сообщили в полиции, на борту прогулочного катера находились восемь итальянских туристов, на берегу в районе Вереце «был обнаружен мужчина с окровавленной головой, говорящий по-итальянски», передает ТАСС. После этого спасатели вытащили из воды тела еще одного мужчины и женщины.
Тем временем пассажирский теплоход, ставший участником аварии, был остановлен в городе Комаром, на корпусе были обнаружены следы столкновения с катером, началось расследование.
Ранее катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой.