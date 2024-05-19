После столкновения судов на Дунае погибли два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

В консульский отдел посольства России в Венгрии информация о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, не поступала.

Как сообщили в полиции, на борту прогулочного катера находились восемь итальянских туристов, на берегу в районе Вереце «был обнаружен мужчина с окровавленной головой, говорящий по-итальянски», передает ТАСС. После этого спасатели вытащили из воды тела еще одного мужчины и женщины.

Тем временем пассажирский теплоход, ставший участником аварии, был остановлен в городе Комаром, на корпусе были обнаружены следы столкновения с катером, началось расследование.

Ранее катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой.