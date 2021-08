Спасатели возобновили поисковую операцию на месте крушения Ми-8 на Камчатке Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге под Самарой 15 августа 2021, 09:05 Текст: Елизавета Булкина

В Самарской области на Волге ведутся поиски катера, перевернувшегося после столкновения с баржей, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По предварительной информации, в субботу примерно в 21.30 (20.30 мск) на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено неустановленный маломерный катер столкнулся с теплоходом «Рейдовый-3» в составе с баржой, следовавшим рейсом «Солнечная поляна – Рождествено». «После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Баржа принадлежит ПАО «Порт Тольятти». По данным Приволжской транспортной прокуратуры, катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи, груженой песком.

Тимановская назвала свой поступок «не самым умным» 14 августа 2021, 12:21

Фото: Andrzej Lange/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть «не самым умным шагом». «Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать. Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей. Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации. Стало известно место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу 14 августа 2021, 14:47

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, будет, вероятно, построен на границе двух регионов - в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии, сообщил высокопоставленный источник. По словам источника, приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году, передает Ura.ru. «Проектом два года занимались в правительстве России и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент России Владимир) Путин поручил правительству и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», – пояснил он. Источник добавил, что именно тогда глава государства впервые за многие годы указал на необходимость серьезного развития Сибири. Профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского госуниверситета Виктор Самаруха пояснил, что в настоящее время власти обсуждают возможность развития в Минусинской долине трех горных кластеров: города Братск, Усть-Илимск и Ангарск. Минусинская котловина – это южная часть Минусинской впадины, расположенной между горными системами Южной Сибири: Кузнецким Алатау на севере, Восточным и Западным Саянами на юге. Здесь имеется месторождение угля. Напомним, в августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. В качестве примера министр, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль. Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что план Шойгу по строительству в Сибири нескольких городов будет стимулом для развития экономики и научного прорыва России, это сильный вдохновляющий всю страну проект. Депутат Евгений Ревенко заявил, что «экономический потенциал проекта по строительству городов в Сибири – невероятный», и «реализация этого проекта придаст импульс развитию не только экономике региона, но и всей страны в целом». Член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев заявил, что строительство в Сибири новых городов позволит привлечь туда сотни тысяч человек, а сам регион получит новые возможности для развития. Грузинский «Альянс патриотов» обрадовался ответу Москвы 14 августа 2021, 11:03

Фото: TV IMEDI/YouTube

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Инициатор обращения более 40 грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников к президенту России Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией, экс-зампред парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили назвала «заслуживающим большого приветствия» ответ Москвы, которая разделила озабоченность подписантов нынешним уровнем отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Видно, что Москва настроена решить все вопросы, – заявила Ирма Инашвили. – Отношения двух стран в последнее время из-за учений НАТО в Грузии очень осложнились. Наше письмо сыграло роль в том, чтобы это напряжение разрядилось». «Мы должны быть готовы к сотрудничеству (с Москвой), – сказала она. – Только нам нужно понять, что НАТО нас не примет, а для России неприемлемо наше членство в НАТО. Все остальные вопросы решаемы, нам пора понять это!». Накануне Москва разделила озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Тбилиси и призыв к улучшению ситуации, сообщила пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между двумя странами. В пресс-службе заявили, что в Кремле разделяют высказанную озабоченность состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Подчеркивается, что Россия «всегда вступала за конструктивные отношения с Грузией», и, как известно, не Москва была инициатором их разрыва. Также там назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами. Напомним, 3 августа более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили. При этом представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил письмо грузинских политиков и общественных деятелей к Путину. В МИД России ранее также заявили о желании восстановить отношения с Грузией. Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы 14 августа 2021, 17:58

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина. По его словам, украинский силовик передал ряд служебных документов с различными грифами секретности, «раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих, и доказывающие их участие в преступлениях против народа Донбасса». «Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил Басурин. Ранее в ДНР сообщили, что на сторону республики перешел украинский военнослужащий. В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике. На Украине показали видео с частью «уничтожителя» Крымского моста 14 августа 2021, 13:05

Фото: twitter.com/DEFENSEEXPRESS

Текст: Наталья Ануфриева

Украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост. На кадрах видно, как функционируют различные механизмы боевой машины. Новітня українська "загоризонтна" РЛС для наведення на надводні цілі від "УкрІннМаш" та "Квант-Радіолокація" pic.twitter.com/d4XIHvFhSd — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021 Нова РЛС "Мінерал-У" завершує перевірчі тести pic.twitter.com/RCYtAfMasG — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021 РЛС, которую разрабатывает научно-исследовательский институт «Квант-Радиолокация», проходит технические испытания, передает РИА «Новости». Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, может стать фактором сдерживания России в Черном и Азовском морях и способна уничтожить Крымский мост. Так, например, утверждалось, что ракета Р-360 комплекса «Нептун» весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс якобы обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы. Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы». В RT отреагировали на высылку из России журналистки Сары Рейнсфорд 14 августа 2021, 18:47

Фото: Will Vernon/YouTube

Текст: Тимофей Изаров

Ни один телеканал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT, эта кампания продолжается с начала вещания в Великобритании, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Накануне было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд в ответ дискриминацию российских СМИ британскими властями. «Кампания против RT развернулась с первого дня нашего вещания в Великобритании и продолжается по сей день», – заметила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Официальные органы Великобритании, добавила Белкина, «постоянно подвергают наших журналистов остракизму». «Ни один канал не испытывает такого давления со стороны местного регулятора Ofcom, как RT. Британские парламентарии устраивают «публичную порку» своим коллегам, у которых еще хватает храбрости приходить к нам в эфир, а наши местные партнеры и рекламодатели подвергаются критике и запугиванию из-за того, что работают с нами», – рассказала заместитель главного редактора RT. Она добавила, что «вопреки своим же проповедям о свободе слова политические лидеры Великобритании и местные мейнстримовские СМИ все чаще призывают нас закрыть – просто потому, что мы озвучиваем неудобную точку зрения». В пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. В ответ в британском посольстве в Москве назвали это решение необоснованным и призвали российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России». В России предпринимают подобные меры очень редко. Последний раз это произошло в 2011 году, когда Москва выслала британского корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2019 году Лондон отказал в визе сразу нескольким российским журналистам без объяснения причин, тогда одному из корреспондентов не продлили визу, а второму – не выдали. Также Лондон неоднократно пытался отозвать лицензию телеканала RT и постоянно оказывал давление на сотрудников многих других российских медиа. RT с 2018 года втянуто в судебный спор с британским медиарегулятором Ofcom, а корреспонденты «Первого канала», «России-1» и РИА «Новости» лишены возможности пользоваться корпоративными банковскими счетами в Соединенном Королевстве. Сара Рейнсфорд проработала в качестве московского корреспондента Би-би-си семь лет. Она должна будет покинуть Россию до 31 августа. В начале недели Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции президента Белоруссии Александра Лукашенко и спросила о легитимности его нахождения у власти, а также репрессиях в отношении оппозиции, что вызвало резкую реакцию белорусского лидера. Китайский блогер назвал лучшую уличную еду в России 14 августа 2021, 14:21

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Пользователь портала WeChat из Китая назвал несколько самых вкусных блюд в России, среди них оказались шаурма, плов и мороженое. Китаец отметил популярную в России шаурму, в которой, по его словам, «идеально сочетаются мясо, свежие овощи, лепешка и соусы». Также, по его мнению, в России стоит попробовать плов, хотя он и считается ближневосточным блюдом, передает РИА «Новости». Далее пользователь Сети обратил внимание на блины, которые обладают «нежным вкусом и запахом свежего молока». А сладкоежкам он порекомендовал попробовать таящее во рту российское мороженое. Квас или, как назвал его автор, «славянский прохладительный напиток», отличается кисловато-сладким вкусом. Китаец посоветовал попробовать его в сочетании с популярным в России шашлыком. При посещении Санкт-Петербурга пользователь призвал обратить внимание на пышки. По его мнению, сочетание сахарной пудры и аромата теста вызывает «пиршество на кончике языка». В Казани и Туле автор рекомендует полакомиться чак-чаком и пряниками. Ранее пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно приобрести в российских супермаркетах. Особенно житель КНР отметил колбасу и шоколад. На борту упавшего в Турции Бе-200 мог находиться легендарный российский летчик 14 августа 2021, 20:24

Фото: МЧС России/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

На борту разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, мог находиться легенда российской авиации Евгений Кузнецов, пишут СМИ. Как сообщает Рен ТВ, эта информация в настоящее время проверяется. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подтвердил, что Кузнецов погиб в результате катастрофы Бе-200, «любимый ученик легендарного Тимура Апакидзе». «О его гибели сообщила создатель гениального фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева. Он был главным героем этого фильма. Я молчал весь день, но, блин, какого хрена у нас летчики-палубники, штучные специалисты, тушат пожары в Турции? Вечная память всем погибшим и соболезнования близким», – написал он в Telegram. Согласно информации из открытых источников, Евгений Кузнецов окончил в 1987 году Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.П. Чкалова и прибыл по распределению на Тихоокеанский флот. На Северном флоте Кузнецов оказался в 1992 году, после того как вместе с 16 летчиками Центра подготовки Саки решил развивать российской школы палубной авиации. Командир воздушного судна Кузнецов был главным по испытаниям Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа. «Если не ошибаюсь, в последнее время он был замначальника центра в Ейске. Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», – рассказал заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин. Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. На Украине раскрыли «планы Меркель» на встречу с Зеленским 14 августа 2021, 14:26

Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе, считает бывший глава МИД Украины Павел Климкин. «Во время переговоров немецкий канцлер скажет: «Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии (...) Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?». Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с (президентом США) Джо Байденом», – сказал Климкин в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости». В ином случае, считает экс-министр, лидерам Украины и США будет не о чем разговаривать. Климкин добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с российским лидером Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «Северным потоком – 2» и транзитом газа через Украину. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещали не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева 14 августа 2021, 10:06

Фото: РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения. Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости». «Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он. Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов». «Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения. Захарова раскрыла подоплеку ситуации с лишением аккредитации журналистки Би-би-си 14 августа 2021, 17:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Британская сторона предпринимает попытки увязать непродление аккредитации журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд с так называемым ухудшением ситуации со свободой СМИ в России, хотя это является ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Британские официальные власти в лице министра по делам Европы В.Мортона и дипмиссии в Москве предпочли увязать ситуацию с непродлением журналистской аккредитации и визы корреспондента московского бюро телерадиокорпорации «Би-би-си» Сары Рейнсфорд с «усугублением ситуации со свободой СМИ в России», цинично перевернув всю ситуацию с ног на голову. Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными», – написала Захарова в Telegram. Дипломат рассказала «истинную подоплеку этой истории», которая длится еще с лета 2019 года. По ее словам, тогда журналисту российского информационного агентства и членам его семьи пришлось покинуть пределы Соединенного Королевства, так и не дождавшись продления своих виз и каких-либо объяснений причин такого отношения. «Мы неоднократно, на различных уровнях заявляли о недопустимости подобного подхода и предупреждали, что мириться с таким положением дел не станем. Призывали пересмотреть дискриминационный подход к российскому информагентству в частности и к отечественным СМИ в целом. Указывали, что в противном случае будем вынуждены ответить аналогично. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на ещё большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны», – написала она. Захарова подчеркнула, что российская мера в отличие от британской инициативы исключительно ответная и ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет. Дипломат также опровергла заявления Рейнсфорд о запрете навсегда возвращаться в Россию, назвав их манипуляцией. По ее словам, факт непродления ей визы является исключительно ответной мерой на шаги Лондона. Захарова уточнила, что Рейнсфорд получит визу в том случае, если Великобритания выдаст ее российскому корреспонденту, как к этому призывала Москва. Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам. Захарова заявляла, что российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры. В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200 14 августа 2021, 15:49

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России. «При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого ведомства. Посольство России в Анкаре сообщило, что выясняет обстоятельства крушения пожарного самолета в Турции.



Ранее сообщалось, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. В Швеции поблагодарили Горбачева за распад СССР 14 августа 2021, 19:16

Фото: Лизунов Юрий, Чумичев Александр/

Фотохроника ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза, сообщило шведское издание Svenska Dagbladet. Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе, передает РИА «Новости». В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году. При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе. Ранее Горбачев заявил, что убежден в необходимости перестройки и ее «исторической правоте». Между тем результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан. Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200 14 августа 2021, 17:27

Фото: РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Экипаж из пяти человек российского пожарного самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны погибли, сообщило Минобороны России. «Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли» – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. говорится в сообщении. На место крушения российского Бе-200 ВВС Турции отправили самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной операции. «В район падения российского самолета, который вылетел из Аданы для участия в тушении пожаров в Кахраманмараше, для оказания поддержки в поисково-спасательной операции направлены один вертолет с авиабазы Инджирлик и один самолет из Коньи», – говорится в Twitter ВВС Турции. Между тем, авиационный эксперт Роман Гусаров назвал самолет Бе-200 надежным и ни разу не попадавшим в авиакатастрофы. «За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы», – приводит ТАСС слова Гусарова. «Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», – отметил эксперт. Также он добавил, что в первую очередь требуется изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур. Ранее в Турции сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. В район крушения направлены спасатели. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции. Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде 14 августа 2021, 16:49

Фото: Пресс-служба главы и правительства

Крыма/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи стоял по пояс в воде и докладывал по телефону президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи во время ливня, передает РИА «Новости». «Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского – Жени Дудник», – ответил Аксенов. Также глава Крыма попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. «Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тысяч рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», – цитирует ТАСС Аксенова. Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше четырех тыс. пострадали. Напомним, в пятницу в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район.