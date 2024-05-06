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ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма
ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера о решающей роли СССР в разгроме нацизма
Федеральная служба безопасности России рассекретила документы из следственного дела бывшего личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, в которых он признает решающую роль СССР в разгроме нацизма.
В заявлении советскому правительству Гюнше отмечает, что наступление Красной армии в начале 1945 года «дало англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию».
«Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», – писал Гюнше, передает РИА «Новости».
По словам Гюнше, Гитлер в 1944 году рассчитывал на раскол между союзниками и планировал договориться с США и Великобританией о совместной войне против СССР.
Напомним, что Отто Гюнше был арестован в мае 1945 года и доставлен в Москву, где дал ряд показаний о событиях в ставке гитлеровского командования.