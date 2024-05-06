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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    33 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    11 комментариев
    6 мая 2024, 05:03 • Новости дня

    Гендиректора ВАНК арестовали по подозрению в мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов арестован в Хабаровске на два месяца по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска.

    «Обвинение предъявлено по статье УК РФ 159 ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ст. 30 ч. 3 (приготовление к преступлению и покушение на преступление)», – передает ТАСС.

    Напомним, что ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимаются строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии. В феврале в Забайкальском крае было возбуждено уголовное дело из-за хищения средств при строительстве четырех детских садов.

    Ранее сообщалось, что главу стройфирмы осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны России.

    Гендиректора строительной фирмы Григория Нагорного и начальника филиала Главного военного строительного управления по спецобъектам Дмитрия Шаменкова и его супругу осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа.

    Нагорный признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, даче взятки и незаконном хранении наркотиков.

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немцы высмеяли выступление главы МИД Германии Анналены Бербок на канале ARD, где она обвинила Россию в якобы доказанной кибератаке на страну и пригрозила последствиями.

    Комментаторы отмечают, что в качестве последствий «за коварную российскую атаку» Бербок объявила, что поменяет пароль от своей электронной почты, передает РИА «Новости».

    Также пользователи указали, что западные элиты до сих пор не могут раскрыть, кто взорвал «Северный поток – 2», однако за ночь узнало, кто взломал учетные записи электронной почты.

    Некоторые комментаторы заметили, что к таким обвинениям необходимы точные доказательства и надежные источники.

    Напомним, ЕС и НАТО бездоказательно обвинили Россию в осуществлении «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии. Временный поверенный в делах России в Германии, который был вызван в МИД ФРГ из-за предполагаемой кибератаки на офис Социал-демократической партии Германии, категорически отверг эти обвинения.

    Россия и прежде неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, при этом доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

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    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

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    3 мая 2024, 20:36 • Новости дня
    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС

    В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия

    Стали известны детали 14-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс в пятницу раскрыл подробности нового 14-го пакета санкций Евросоюза против России.

    Как сообщил Ашераденс, новый пакет ограничений предусматривает введение запрета на экспорт в Россию марганцевой руды и оксида алюминия, передает «Московский комсомолец».

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    3 мая 2024, 15:36 • Новости дня
    Полковник СБУ заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Полковник СБУ Стариков заявил о бессилии ВСУ перед российскими дронами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские FPV-дроны представляют самую серьезную проблему на поле боя для украинской армии, заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

    В видео на своем YouTube-канале Стариков пояснил, что имеющиеся у Украины системы ПВО не способны сбивать эти дроны, а применение мелкокалиберного оружия против них неэффективно, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российские FPV-дроны неуязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку они используют нестандартные частоты. По мнению полковника, решение этой проблемы необходимо искать на государственном уровне.

    Ранее российские военнослужащие при помощи FPV-дрона уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.

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    3 мая 2024, 12:44 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов

    Сенатор Климов предложил предъявить странам «Большой семерки» счет за ущерб по замороженным активам

    В Совфеде отреагировали на данные об отказе G7 от полной конфискации российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Политики «Большой семерки» выдвигают резонансные идеи об использовании российских активов для поддержки Украины. Но когда к обсуждению подключаются банкиры и юристы, то те «жмут на тормоза», поскольку все риски становятся очевидными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее FT сообщила об отказе стран G7 от идеи полной конфискации замороженных активов РФ.

    «Большая семерка», вероятно, была вынуждена изменить планы на российские активы из-за давления со стороны западных юристов и финансистов. Они понимают, что конфискация обернулась бы для них негативными последствиями: во-первых, был бы нанесен удар по их деловой репутации, а во-вторых, это привело бы к краху и доллара, и евро, и других валют», – отметил сенатор Андрей Климов.

    По его словам, суть дискуссии стран G7 о судьбе активов РФ выглядит следующим образом: политики выдвигают резонансное предложение, спираль раскручивается, и когда обсуждение доходит до банкиров и юристов, те «жмут на тормоза». Собеседник полагает, что теперь западные чиновники попытаются найти альтернативное конфискации решение, среди которых использование доходов от российских активов.

    «Если у них этот финт пройдет, то это станет очередным нарушением. Мы вносили эти средства не под честное слово, был составлен конкретный договор. Нам стоит уже сейчас провести калькуляцию тех активов, которые находятся в странах «Большой семерки», и процентов, которые они принесли и еще принесут за то время, пока мы не можем ими распоряжаться», – считает Климов.

    «Далее Москве следует предъявить счет за понесенный ущерб, причем нужно учитывать и потерянные проценты. Эти требования можно озвучивать без стеснений, поскольку наша позиция – правовая», – добавил парламентарий. Он убежден: такую операцию необходимо проводить регулярно, а также чаще напоминать западным странам об их «долге». «Пора переходить в наступление на финансово-экономическом фронте», – акцентировал собеседник.

    Ранее стало известно, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. По информации британской газеты Financial Times, главной причиной изменения решения стала «боязнь ответных мер». Ряд европейских официальных лиц обеспокоены также тем, что изъятие активов спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн.

    Политически менее рискованным и юридически более обоснованным опрошенные газетой эксперты считают план использования доходов, сгенерированных активами РФ, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Объем средств, которые позволит выручить эта схема, оценивается примерно в 3 млрд евро в год, пишет FT.

    ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации на Украине. Из них около 5-6 млрд долларов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть – в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву. Помимо прямой конфискации и использования процентных доходов на Западе изучают вариант выпуска специальных облигаций, залогом по которым будут замороженные активы.

    Москва предупреждала, что любые меры в отношении замороженных активов будут восприняты как «воровство российского имущества». В качестве ответной меры Россия может конфисковать ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», писало агентство Reuters. Согласно некоторым оценкам, по состоянию на весну 2023 года там могло скопиться до триллиона рублей. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам», предположил управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что конфискация Евросоюзом средств может привести к крайне печальным последствиям не только для самой еврозоны, но и для всего финансового мира.

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    4 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    Российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли удар по складу с беспилотниками и месту дислокации украинских военных в районе метро «Основа» в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА, а второй – по месту расположения ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как уточнил координатор подполья, удары были нанесены около часа ночи. Один из них попал в склад с готовыми беспилотниками, второй – по месту дислокации украинских военных.

    Также Лебедев подтвердил удар видеозаписью, на которой слышен звук пролетающего дрона-камикадзе, а затем происходит взрыв.

    Ранее ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове.

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    3 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Британский эксперт назвал цель российских авиаударов по Одессе

    Британский эксперт Меркурис: Западное вооружение стало целью ВС России в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли авиаудары по поставленному Киеву западными союзниками вооружению в Одессе, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    «Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», – сказал он в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Одесса используется ВСУ для переброски оружия и техники в различные пункты дислокации, отметил эксперт. Он добавил, что в ходе авиаударов российская армия уничтожает не только вооружение, но и офицерский состав ВСУ.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что Россия уничтожает переданное Киеву вооружение НАТО еще до попадания на фронт.

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    4 мая 2024, 14:11 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Белгородом
    Российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Белгородом
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    3 мая 2024, 08:12 • Новости дня
    В Николаевской области Украины поврежден промышленный объект

    Tекст: Александра Юдина

    Объект промышленной инфраструктуры поврежден в Николаевской области на юге Украины, заявил глава областной администрации Виталий Ким.

    По его словам, объект промышленной инфраструктуры получил повреждения, передает ТАСС.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

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    4 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

    Губернатор Белгородского региона Гладков: Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Tекст: Александра Юдина

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что запущена сирена ракетной опасности. Жителям города рекомендовано не подходить к окнам и пройти в укрытие.

    Ранее расчеты РСЗО «Град» группировки прикрытия госграницы уничтожили пункты временной дислокации, технику и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины.

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    3 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    МИД Германии вызвал представителя посольства России из-за обвинений в кибератаке

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Германии вызвал временного поверенного в делах российского посольства в Берлине из-за предполагаемого взлома учетных записей электронной почты членов правления Социал-демократической партии Германии.

    По данным представителя внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиана Вагнера, временному поверенному в делах российского посольства будет изложена позиция федерального правительства, передает ТАСС.

    Ранее Австралия обвинила россиянина во «взломе баз данных» страховой компании Medibank.

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    3 мая 2024, 14:15 • Новости дня
    ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: ВСУ ударили по дому в Токмаке, под завалами могут находиться люди

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ударили по многоквартирному жилому дому в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что удар ВСУ нанесли по пятиэтажному жилому дому. Предварительно, под завалами могут находиться люди.

    Балицкий добавил, что в данный момент на месте ЧП работают спасатели.

    Накануне центр детского творчества попал под обстрел ВСУ в Донецке.

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    3 мая 2024, 08:00 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила за ночь шесть беспилотников ВСУ

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила за ночь шесть беспилотников ВСУ над Крымом и Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь перехватила и уничтожила пять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и один над Крымом, сообщают в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что пять украинских БПЛА были обнаружены и сбиты в небе над территорией Белгородской области и один – над территорией Крымского полуострова.

    Накануне ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом.

    Ночью 29 апреля украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS, ПВО успешно отразила атаку.

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    3 мая 2024, 10:54 • Новости дня
    В Белгородской области загорелся резервуар для хранения газа после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник атаковал газозаправочную станцию в Шебекино Белгородской области, загорелся резервуар для хранения газа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что на момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала.

    На месте работают оперативные службы.

    Ранее в пятницу ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус в селе Вознесеновка Белгородской области.

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