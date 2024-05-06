В КНДР выразили уверенность, что российская армия превратит британское оружие на Украине в «металлолом»

Tекст: Денис Тельманов

«Сейчас Вооруженные силы России, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины», – считает международный обозреватель Сим Мин, опубликовавший статью в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.



Он подчеркнул, что Великобритания действует под влиянием США, которые «отчаянно пытаются предотвратить возрождение сильной России». Однако, по оценкам Сим Мина, никакие действия Запада не смогут «сломить отважный дух борьбы армии и народа России».

Напомним, что 2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Украину и пообещал оказывать Киеву военную помощь на 3 млрд фунтов стерлингов в год.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кэмерон не раскаялся в словах, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям на территории России.