Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
В московском парке нашли чемодан с оружием
В московском парке на Мосфильмовской улице обнаружен чемодан с оружием. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили СМИ.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что необычный чемодан был найден случайным прохожим. По его словам, в нем находились шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра, передает РИА «Новости».
Как указал источник, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).