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    Почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России
    Ходорковский назвал сроки потери Украиной Харькова и Одессы
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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня

    Политолог Скачко: Ходорковский намерено разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы

    Политолог Скачко: Ходорковский намерено разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть в долгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025 – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза, Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

    18 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада

    Лавров: Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается

    Лавров заявил об острой фазе противостояния России и Запада
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада находится в острой фазе, но Москва остается открытой к диалогу по стратегической стабильности, но не с позиции силы, а на равных, для обсуждения всех проблем в совокупности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

    По его словам, особое рвение в антироссийской риторике наблюдаются у европейских соседей. Лавров напомнил о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, главы диломатии ЕС Жозепа Борреля и других о неизбежной войне с Россией, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, Лавров заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом о стратегической стабильности, но не с позиции силы «собственной исключительности», а только при уважении интересов друг друга. По его словам, диалог должен  быть во «всей полноте проблем», которые существуют в сегодняшнем мире.

    Ранее Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    17 мая 2024, 17:10 • Новости дня
    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС

    Рар предрек реакцию руководства ЕС на идею Венгрии о законе об иностранных агентах

    Рар: Из-за инициативы об иноагентах Венгрия рискует своим членством в ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема законодательства по ограничению иностранного влияния является крайне трудной для западных государств. В настоящий момент в ЕС достигнут шаткий консенсус по данному вопросу, и Брюссель не позволит Венгрии его разрушить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Будапешт намерен выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу.

    «В США закон об иностранных агентах был принят еще в середине прошлого века. Данная инициатива, правда, в более скрытом виде имеется и у европейских государств. Желание отгородиться от влияния внешних сил становится некой нормой в политике многих стран. В этом плане Запад не является исключением», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако местные либеральные элиты считают, что для продвижения идей свободы и демократии не должно существовать никаких преград. Разумеется, другие международные акторы не согласны с таким подходом и даже начинают выступать против подобных ограничений. Таковыми долгое время являлись Россия и Китай. С недавнего времени к ним присоединились Турция и Грузия», – подчеркивает собеседник.

    «Повестку закона об иноагентах теперь перехватывает и Венгрия. Если Будапешт действительно решится на принятие полноценной инициативы, сравнимой с той, что одобрили в Тбилиси, последствий не миновать. На этом фоне страну даже могут лишить членства в ЕС, поскольку другие члены объединения не хотят идти на аналогичные шаги», – уточняет эксперт.

    «Данную позицию Брюссель четко продемонстрировал на примере диалога с Грузией, которой дали понять, что принятие закона ставит на паузу вопрос о членстве республики в объединении. Тем не менее нельзя исключать, что Еврокомиссия может решиться на создание схожей общеевропейской инициативы», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что Венгрия намерена выступить за введение в ЕС законов об иноагентах по грузинскому образцу. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) сообщил советник премьер-министра страны Балаж Орбан. «Защита суверенитета от нежелательного иностранного вмешательства – это не угроза, а необходимое условие демократии», – объяснил он.

    На этом фоне он призвал коллег прекратить осуждение инициативы и попытаться последовать примеру Тбилиси. До этого Будапешт также препятствовал осуждению грузинского закона со стороны ЕС, сообщает Politico. По данным издания, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подготовил «решительное заявление» с критикой Грузией, однако не стал его публиковать.

    По изначальному плану ожидалось, что все 27 государств – членов объединения подпишут документ, но Венгрия выступила против предлагаемых тезисов. Боррель был вынужден перейти к плану «Б» и высказать свою позицию совместно с комиссаром ЕС Оливером Вархели. Однако он также не согласился с формулировками, из-за чего заявление было отложено «в стол».

    Сложившаяся ситуация вызывает широкое негодование у местных элит. Так, один из дипломатов объединения назвал отсутствие реакции Евросоюза на грузинский закон «позором». Он напомнил, что в это же время США уже выразили опасение в связи с действиями Тбилиси и указали на то, что инициатива не соответствует демократическим принципам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему Вашингтон намерен продолжать давление на Грузию.

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    17 мая 2024, 03:41 • Новости дня
    Рябков: Власти США превратились в политических гопников

    Рябков назвал власти США «политическими гопниками» и не исключил понижения уровня дипломатических отношений

    Рябков: Власти США превратились в политических гопников
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Понижение уровня дипломатических отношений с США возможно, власти в Вашингтоне превратились в «политических гопников», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что Россия никогда не прибегала первой к такого рода мерам по отношению к странами НАТО, но подобные шаги, по его мнению, «возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации», передает ТАСС.

    Речь идет не только о поддержке Украины Западом, но и, например, о российских активах или «других действиях в экономической сфере». Рябков при этом признался, что «не готов рассуждать», что может послужить «спусковым крючком».

    Он сказал, что безбашенность Запада дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты». По его словам, в руководстве США и других ключевых стран Запада «довольно много собралось деятелей, которые являются, по большому счету, провокаторами». Рябков, извинившись «за жаргон», назвал их «политическими гопниками, которые в ряде случаев просто идут по беспределу».

    По словам Рябкова, эти политики не осознают, что в России «проявляют исключительную выдержку», действуя «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО», а также «в преломлении к той работе, которую ведет» МИД.

    Рябков заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а рассуждения об этом на Западе являются полнейшим абсурдом. По его словам, «есть такие модники тоже в западной группе, наряду с гопниками, которые внедряют множество таких, как им кажется, свежих идей».

    Напомним, Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.

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    18 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    NYT: США планируют разместить в космосе противоспутниковое оружие
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон планирует создать новое поколение наземных и космических технологий для защиты американских спутников от атак, сообщила The New York Times.

    Представители министерства обороны США признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния, пишет The New York Times, передает РИА «Новости».

    По данным издания, к 2026 году США планируют иметь «существенные орбитальные возможности», которые позволят «конкурировать в операциях полного спектра». Газета приводит слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Пламба, который заявил, что милитаризация космоса неизбежна.

    Другие представители ведомства, пишет издание, не только считают космос потенциальной зоной боевых действий, но и отмечают, что размещение  оружия там идет недостаточно быстро.

    В статье отмечается, что Пентагон поставил более амбициозную задачу: широкое подавление вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС в океане или военно-воздушные – в небе.

    Ранее Китай решительно отверг обвинения США в разработке противоспутникового оружия, назвав их ложными и провокационными. Пекин указал, что США сами являются большой угрозой космической безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ждать космическую войну.

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    17 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт Леонков назвал цели массированной атаки украинских дронов

    Военный эксперт назвал цели массированной атаки украинских дронов
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ пытаются показать Вашингтону хоть какие-то «успехи». Поскольку на линии боевого соприкосновения достижений нет, ставка делается на удары по территории России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 102 дронов над регионами России.

    «В ночь на 16 мая ВСУ уже пытались нанести по Крыму комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет ATACMS. Я не исключаю, что это была некоторая подготовка к нынешней массированной атаке», – считает военный эксперт Алексей Леонков. Он объясняет: сначала противник провел разведку, затем произвел расчеты, а уже этой ночью запустил дроны и безэкипажные катера (БЭК).

    Собеседник при этом напомнил, что комплексы противовоздушной обороны не обеспечивают стопроцентную защиту, а противник, когда рассчитывает такие массированные атаки, всегда ставит целью перегрузить ПВО.

    По его мнению, любопытны также цели, которые ставили перед собой ВСУ. «Ударами по Крыму и Краснодарскому краю они, вероятно, рассчитывали нанести ущерб Черноморскому флоту. Также я допускаю, что противник хотел нарушить процессы отгрузки нефтепродуктов. Что касается Новороссийска, там расположен один из крупных торговых морских портов, где идет погрузка, в том числе пшеницы», – детализировал спикер.

    «В Курской области противник пытается дотянуться до АЭС. А в Белгородской области ВСУ почти всегда целятся в топливно-энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты», – добавил он. При этом Леонков связывает массированную атаку с недавним визитом на Украину Энтони Блинкена.

    «Госсекретарь США обещал новую военную помощь, но, видимо, требовал и каких-то результатов. В условиях, когда линия боевого соприкосновения меняется не в пользу ВСУ, особенно на Харьковском направлении, у офиса Зеленского остается только один вариант – атаковать регионы России», – пояснил аналитик.

    «Очевидно, что эти попытки не способны изменить ситуацию на фронте. Единственное, к чему они приводят – это то, что добровольцев, желающих противостоять противнику, в России становится только больше», – указал эксперт.

    Массовый налет дронов на Крым и Краснодарский край не случайно совпал с недавним визитом Блинкена в Киев, также пишет в своем Telegram-канале политический обозреватель Андрей Медведев. «Там ему показали производство БПЛА. Ночью продемонстрировали их боевое применение, спектр возможностей», – уверен он.

    «Как только Запад окончательной поймет, что миллиард долларов, потраченный на дроны, принесет более серьезный результат, чем миллиард, потраченный на танки, война станет иной. И проблем у нас прибавится кратно», – считает эксперт. По его мнению, беспилотники могут заменить и артиллерию, и фронтовую авиацию.

    «Думать, что у противника не хватит на это возможностей, крайне опасно. У Украины нет проблем с поставкой комплектующих. Причем, судя по последним событиям, Киев будет все чаще наносить удары по гражданским объектам в России и просто по мирным людям. Басаевщина чистой воды», – полагает он.

    Эксперт убежден, что офис Зеленского осознанно идет к практике террора. «Надо просто быть к этому готовыми, и заранее вырабатывать тактику и методы противодействия», – заключил Медведев.

    Силы ПВО в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России. По данным Минобороны, над Крымом сбит 51 аппарат, над Краснодарским краем – 44, над Белгородской областью – шесть, над Курской – один. Кроме того, ночью морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота поражены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город. По его словам, были сбиты десятки беспилотников и уничтожено более пяти БЭК. По данным спасательной службы города, никто не пострадал. Однако обломки сбитых БПЛА упали на подстанцию «Севастополь», в результате в части города пропало электричество. Утром губернатор сообщил об отмене занятий в школах, колледжах и детских садах из-за перебоев со светом.

    Ночью силами ПВО также было подавлено более десятка БПЛА над Новороссийском. По информации оперативного штаба региона, два беспилотника пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, там произошел пожар. На данный момент его локализовали.

    Напомним, 16 мая ВСУ попытались атаковать Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль. Сенатор Сергей Цеков в разговоре с изданием Lenta.Ru назвал действия противника ожидаемыми. Он напомнил, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, дальность которых составляет 300 км. «Мы понимаем, что Украина, проигрывая, как они любят говорить, на поле боя, наносит удары запугивания по гражданским объектам на территории Российской Федерации», — отметил Цеков.

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    17 мая 2024, 06:31 • Новости дня
    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

    Рябков осудил НАТО за готовность балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией

    МИД: НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией
    @ w80/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО выбрали эскалационный курс и буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с Россией, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков сказал, что «авантюристическая политика» НАТО противоречит интересам безопасности жителей государств, входящих в альянс, передает ТАСС.

    По его словам, «всей этой трагедии» с «точки зрения полного разрушения архитектуры европейской безопасности» можно было бы избежать, если бы в НАТО серьезно отнеслись к «предупреждениям России».

    Рябков подчеркнул, что кризис вызван расширением НАТО, но альянс продолжает «маниакальное» движение к «новым рубежам». Рябков отметил, что НАТО объясняет это «укреплением собственной безопасности», но «безопасности для НАТО за последнее время не прибавилось».

    Он полагает, что в западных странах со временем «избиратели поймут, насколько пагубную линию применительно к России ведут нынешние элиты». Стремление «Европы и Евроатлантики» к «геополитическому освоению все более широких пространств» Рябков назвал «глубоко порочным, фундаментально ошибочным».

    Соединенные Штаты в угоду своим геополитическим представлениям приближаются к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с Россией, Москва предупреждает, что Вашингтон играет с огнем, сказал Рябков. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в избирательные кампании ни в одной стране, в том числе в США.

    Напомним, Рябков не исключил понижения уровня дипломатических отношений с США, власти которых превратились в «политических гопников».

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    17 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    МИД: Россия примет ответные меры на запрет в Европе российских СМИ
    МИД: Россия примет ответные меры на запрет в Европе российских СМИ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ответит на запрет в Европе вещательной деятельности РИА «Новости», «Известий», «Российской газеты», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она уточнила, что в Москве в данный момент вырабатываются ответные меры, передает ТАСС.

    Ранее совет ЕС принял решение приостановить вещательную деятельность трех СМИ России и базирующегося в Праге портала Voice of Europe.

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    17 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    Российская ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России

    ПВО перехватила более 100 украинских дронов над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь российская система противовоздушной обороны и Черноморский флот успешно отразили атаки украинских беспилотников и катеров, уничтожив 102 дрона и шесть катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотник над Крымским полуостровом, 44 – над Краснодарским краем, шесть – над Белгородской областью и один – над Курской областью.

    Также в течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты в Новороссийске, силами ПВО подавлено более десяти украинских беспилотников. Также украинские войска с использованием беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе, из-за падения БПЛА на территории НПЗ произошел пожар.

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    18 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории

    WSJ: Киев просит Вашингтон снять запрет на атаки по российской территории
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ, пишет газете The Wall Street Journal.

    По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».

    Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.

    Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.

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    16 мая 2024, 17:55 • Новости дня
    Западные послы сбежали от участников митинга в Москве

    В Москве прошел протест против «Дня Европы»

    Западные послы сбежали от участников митинга в Москве
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Олег Исайченко

    В четверг в центре Москвы состоялся митинг против проведения послом ЕС в России Роланом Галарага конференции «День Европы», на которой публично продвигались тезисы, дискредитирующие руководство России, а также специальную военную операцию на Украине.

    Протестующие активисты растянули флаги и транспаранты у гостиницы «Метрополь» в знак протеста против проходящей конференции посла Евросоюза. Демонстранты кричали: «Позор!» подъезжающим послам, а также скандировали: «Страны НАТО, кровь белгородцев на ваших руках!», «Наши МиГи сядут в Риге!» и другие требования прекратить «сходки» тех, кто поддерживает нацистский киевский режим.

    «Пятая колонна под кураторством ЕС пытается закладывать организационные и кадровые основы для своей будущей деструктивной деятельности на территории РФ. Они пробуют свои силы, чтобы расслаивать наше общество, прощупывают обстановку, смотрят, кто из других стран к ним приедет, поддержит эту политику, в том числе – из солидаризирующихся европейских государств», – заявил один из организаторов митинга, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер.

    По его словам, дипломаты, приехавшие на конференцию и представляющие США, Польшу, ряд других стран Запада сразу же из машин бегом спешили в отель, оттесняя журналистов. «Мы же просто подходили и лично в глаза говорили им: «Позор!», – рассказал он. Он отметил, что были и те, кто приехал из дипломатических соображений: «Например, представители стран Глобального Юга. Сотрудники дипкорпуса брали наши листовки для ознакомления и очень корректно себя вели по отношению к собравшимся. Остальные же боялись».

    Он отметил, что прошедшие в марте выборы президента фактически стали референдумом поддержки нынешнего главы государства Владимира Путина. Все партии, в том числе КПРФ, показали консолидацию вокруг лидера. «Поэтому ЕС и США не смогут реализовать ни одной из тех целей, что запланированы в рамках мероприятия. Вместе с тем мы осознаем, что всегда найдутся те, кто попытается действовать исподтишка против нашей страны. Об этом мы тоже напоминаем своим митингом. Нельзя расслабляться и закрывать глаза на такие собрания. Деятельность этих «тихушников» нужно предавать огласке», – детализировал спикер.

    Другой участник митинга, координатор незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» Михаил Аксель назвал проходящую конференцию «настоящим балом нечисти», на котором отмечают очередной пакет помощи Украине. «Своим митингом мы хотели бы подчеркнуть, что гражданское общество в России не станет спокойно реагировать на подобные сборища в центре Москвы. Левые партии в целом давно выступают против такой политики европейских стран», – заявил он.

    Инициаторами митинга выступили незарегистрированные Объединенная коммунистическая партия, Российская коммунистическая рабочая партия и Союз коммунистической молодежи.

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    19 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

    Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

    «Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

    «Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

    «Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

    «Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

    «Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

    «Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    «У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

    Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.

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    17 мая 2024, 22:48 • Новости дня
    Поставки самолетов МС-21 решили начать в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Первые девять самолетов МС-21 будут поставлены в 2025 году. Об этом говорится в распоряжении правительства, утверждающем изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.

    С 2026 года планируется ежегодно поставлять свыше 20 самолетов SSJ New, а с 2029 года – 72 самолета МС-21, сообщает ТАСС

    Ростех сообщил о переносе сроков поставок самолетов SSJ New на 2026 год и МС-21 на 2025 год.

    Ранее руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в 2025-2026 годах планируется начать серийный выпуск лайнеров МС-21.

    По словам Чемезова, испытания самолета пока еще идут, его безопасность стоит на первом месте.

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    18 мая 2024, 00:57 • Новости дня
    Замглавы МИД Ирана: Россия и Иран превратили санкции США в возможности

    Замглавы МИД Ирана заявил, что Россия и Иран превратили санкции США в возможности

    Tекст: Денис Тельманов

    США накладывают незаконные санкции на Россию и Иран, но страны превратили эти ограничения в возможности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на пленарной сессии форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «США угрожают странам региона, в особенности Ирану и России, накладывают незаконные санкции в отношении обеих стран,.. но благодаря мудрости лидеров Ирана и России санкции превратились в возможности не только для наших стран, но и государств всего региона», – приводит слова Кани ТАСС.

    Отмечается, что KazanForum проходил в столице Татарстана с 14 по 19 мая, в нем приняли участие более 20 тыс. человек из 87 стран.

    Участники форума обсудили перспективы развития международных транспортных коридоров, партнерского финансирования, туризма и медицины.

    В рамках KazanForum прошли форум молодых дипломатов, турнир молодых поваров мусульманских стран, международная выставка Russia Halal Expo и торговая ярмарка Kazan Halal Market.

    «Я считаю, что это хорошая площадка... Исламский мир поддерживал и поддерживает Россию... С каждым годом мы расширяем форум и стараемся сделать, чтобы эта площадка была интересной для всех наших партнеров», – сказал глава Татарстана Рустам Минниханов, подводя итоги форума.

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    16 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В НАТО признали способность российской армии быстро исправлять ошибки

    В НАТО признали способность российской армии быстро реагировать на ситуацию

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российская армия продемонстрировала способность быстро исправлять ошибки и корректировать свои действия.

    Она также отметил, что российская армия продемонстрировала высокую стойкость, передает ТАСС.

    Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр обратил внимание на то, что Россия опережает страны Европы и Северной Америки в темпах мобилизации промышленных возможностей.

    Ранее Бауэр заявил, что участники Североатлантического альянса должны поставлять Украине все необходимое оружие, хоть и в ущерб обязательствам перед НАТО по поддержанию уровня военных запасов.

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    17 мая 2024, 23:03 • Новости дня
    В Белом доме не поддержали атаки Киева американским оружием по России

    В Белом доме заявили, что не поддерживают атаки Киева американским оружием по территорииРоссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – приводит слова Кирби ТАСС

    Отмечается, что представители Госдепартамента и Пентагона подтвердили, что Вашингтон неизменно подчеркивает: передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак на свою территорию, подчеркнув, что подобные действия не останутся безнаказанными.

    По ее словам, 16 и 17 мая киевский неонацистский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

    Она подчеркнула, что Россия расценивает эти атаки как «грубое нарушение международного права» и «прямую угрозу безопасности» страны.

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