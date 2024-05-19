Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».24 комментария
Самолет наехал на человека в аэропорту Екатеринбурга
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» во время руления в екатеринбургском аэропорту Кольцово наехал на техника, мужчина госпитализирован с травмой ноги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, на предварительном старте А-320 «Уральских авиалиний» передней стойкой шасси наехал на техника по выпуску воздушного судна, в результате наезда работником аэропорта получена травма правой ноги, его доставили в больницу, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, из-за инцидента рейс был задержан на три с половиной часа, Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее в самолете «Уральских авиалиний» умер пассажир.