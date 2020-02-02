Названа причина обрушения кровли кафе в Новосибирске

Кровля в пристройке кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, сообщили в отделе ГО и ЧС Советского района. По факту произошедшего в СК России возбуждено уголовное дело.

«Само кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе – раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», – цитирует представителя отдела ГО и ЧС администрации Советского района Новосибирска ТАСС.

В пресс-службе СК России сообщили, что по факту обрушения кровли раздевалки кафе на посетителей в Новосибирске возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте ЧП работают следователи.

Ранее сообщалось, что на посетителей кафе в Новосибирске рухнула кровля раздевалки.

Из-под завалов спасатели извлекли пятерых человек, один из них погиб, еще четверо пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.