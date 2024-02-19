Президент Эстонии заявил о решающем моменте для поколения

Президент Эстонии Карис: Конфликт на Украине стал решающим моментом для поколения

Tекст: Ольга Никитина

Карис в колонке на Politico пишет, что слабость, как показала история, «не ведет к миру», передает РБК.

Он привел слова российского президента Владимира Путина о том, что границы России «нигде не заканчиваются». По мнению главы Эстонии, это заявление свидетельством о «ценностном разрыве» между Европой, где успех измеряется экономическим результатом, и Россией, которая якобы «использует империалистические критерии – расширения территории и военной мощи».

Карис полагает, что Европе следует нарастить поддержку Украины. Он призвал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркнул, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский».

Европейские демократии при поддержке «глубокого трансатлантического сотрудничества», по его словам, достаточно сильны, «чтобы достичь мира без боя».

Между тем глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что западные страны были чересчур оптимистичны в отношении вооруженных сил Украины в прошлом году.