Адмирал Бауэр: Запад был чересчур оптимистичен в прошлом году по поводу Украины

Tекст: Ольга Никитина

Бауэр уточнил, что такими излишне оптимистичными считает прогнозы, которые давали в прошлом году, о том, что если дать ВСУ боеприпасы и провести необходимую подготовку, они якобы одержат «победу», передает ТАСС.

В то же время он призвал в этом году «не быть слишком пессимистичными». «Просто замечательным» адмирал назвал тот факт, что «Украина все еще суверенное государство».

Москва ранее подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.

