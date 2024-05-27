Из семьи Навального лепят мнимых мучеников

Катастрофическое для несистемной либеральной оппозиции падение уровня влияния, развал организационной структуры и идейная пустота, особенно ярко проявившая себя в последние два года, привели к попыткам найти новую точку опоры и переформулировать медийный посыл, с которым псевдолибералы пытаются апеллировать к широким слоям населения России.

В этом контексте интересны события вокруг остатков ФБК* (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и конкретно – семьи его умершего экс-лидера Алексея Навального. Еще при жизни блогера приближенные пиарщики пытались лепить из него несколько параллельных образов.

Тут тебе одновременно и «лайт-националист» (на первоначальном этапе), и поборник западных либеральных ценностей, и даже поклонник сериала «Рик и Морти» и аниме – из желания «подцепить» молодежную аудиторию. Но все тщетно. Ни одна из подобных «закладок» по-настоящему не сработала.

И вот теперь уже post mortem мы наблюдаем, как усопший Навальный чуть ли канонизируется, выдается за некоего истово православного верующего, который периодически общался с духовником и чуть ли не стал под конец жизни воплощением евангельских добродетелей. Все это делается не с кондачка, зарубежные аналитики явно пришли к выводу, что православие является той отмычкой к народной душе, через которую можно потом прицепом втащить сонм нужных идей.

Будь Навальный жив, зарубежные экуменические центры, и в первую очередь Константинопольский патриархат и более мелкие псевдоправославные юрисдикции у него на побегушках, так и продолжали бы лепить из него образ праведника. Но смерть спутала им карты и теперь на авансцену выходит недолго горевавшая супруга Юлия. 22 мая стало известно о том, что некое «Братство св. Андрея Первозванного» в США выдаст Навальной «премию архонтов» за «демонстрацию заботы об основных правах и свободе вероисповедания всех людей». Забавно, что премию получает Юлия. С одной стороны, это прекрасный пример непотизма и кумовства в оппозиционной среде (в которых навальнисты столь рьяно обвиняли систему комплектования российской власти). А с другой – это натурально какая-то богословская новелла, самозарождение благодати у политикана-мирянина и передача ее дистанционно супруге. Впору ставить вопрос: уж о православии ли идет речь?

Но вернемся к премии. Выдает ее означенное выше «Братство», аффилированное с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США. Надо сказать, что в этой стране полно православных юрисдикций – помимо приходов РПЦ и РПЦЗ, имеются многочисленные подворья Сербской, Болгарской, Александрийской, Антиохийской церквей. Имеется и собственно автокефальная Православная церковь в Америке. Константинопольские приходы в США, по сути, обслуживают часть греческой диаспоры и никаким особым каноническим влиянием не обладают. Чего не скажешь о закулисном, непубличном влиянии, которое пытается наращивать Константинопольский патриарх не без помощи американских правительственных структур и спецслужб, пытаясь стать эдаким «православным папой», что в корне противоречит православной догматике, согласно которой никакого единого главы Церкви, кроме Христа, быть не может, а поместными церквями управляют отдельные предстоятели.

Вмешательство Фанара во внутрицерковные дела РПЦ шло на самом деле уже давно – достаточно вспомнить ситуацию с попытками еще с 1990-х «отжать» приходы РПЦ в Эстонии. Но наиболее ярко это проявилось в ходе украинского кризиса и создания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Незаконный томос об автокефалии и насильственный сгон духовенства и верующих в раскольничью юрисдикцию оставляли незаживающие раны на теле украинского и общерусского православия. Под мироточивые речи о «восстановлении ставропигии» Константинопольского патриархата, головорезы из украинских спецслужб и откровенные националисты-бандеровцы глумятся над древнейшими православными святынями, избивают и выселяют монахов Киево-Печерской лавры. И это при том, что даже в условиях тоталитарной диктатуры и разгула нацистов на Украине, верующие находят в себе силы выходить с протестами и крестными ходами, пытаются своими телами защищать монахов и клир от нападок наследников Бандеры. Это мужество реальное, а не фейковое, мученичество за веру как-то проходит мимо либеральной «тусовочки», которая не льет по ним слезы и не вручает премии в сотни тысяч долларов.

На самом деле цели и задачи у премий, подобных той, что собираются вручить Навальной в США, совсем другие. Во-первых, Запад давно выработал способ легализации финансирования нужных им общественников и политиков. Им либо начинают массово вручать премии с довольно большим финансовым компонентом – та же Навальная недавно получила Дрезденскую премию и деньги к ней в придачу. Либо они вдруг становятся невероятно востребованными лекторами, которым за выступление платят сотни и сотни тысяч долларов.

Надо понимать, что все эти «премии архонтов» не имеют к христианской вере и тем более почитанию мученичества никакого отношения. Это «открывашка» для культур и стран с преобладающим православным населением, попытка через премии легализовать в публичном пространстве того или иного выгодного США и американской внешней политике индивидуума. И вслед за выдающимся чешским гуманистом Юлиусом Фучиком хочется лишь сказать: «Люди, будьте бдительны!».