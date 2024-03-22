Депутат: Живущие за границей россияне чувствуют себя частью Русского мира

Депутат Матвейчев: Радикальная оппозиция не смогла помешать победить Владимиру Путину за рубежом

Tекст: Андрей Резчиков

«У меня огромное количество друзей за границей. В дни выборов мне звонили из Сербии, Голландии, Австрии, Швейцарии, Германии и Италии. Речь шла о том, как много людей пришли на участки поддержать Путина. Русские, живущие за границей, чувствуют себя частью Русского мира. Не надо всех их считать предателями и релокантами», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, профессор Финансового университета при правительстве.



По его словам, среди россиян за рубежом много сотрудников различных финансовых организаций, в том числе банков, а также филиалов промышленных корпораций, которые «работают на наши экономические и дипломатические структуры». «Еще одна категория людей – это бизнесмены, которые ведут международную деятельность. А есть те, кто переехал на Запад в 1990-х, укоренился там, но не потерял духовную связь с Россией», – перечислил Матвейчев.

«А вот критикующих Россию релокантов там абсолютное меньшинство. Это видно по итогам голосования на зарубежных участках. Кто-то испортил бюллетени, кто-то голосовал за Даванкова, но большинство голосовало за Путина. Да, он победил не с таким отрывом, как внутри России, но победил уверенно. Таким образом, программа Путина дошла до самых отдаленных уголков планеты», – отметил депутат.



Матвейчев подчеркнул, что устроенная оппозицией акция «Полдень» была обречена на провал даже за границей, но оказалась способом для радикальной оппозиции собрать деньги с грантодателей: «Я представляю, как ее лидеры убеждали своих кураторов в том, что это была «суперакция». Затем полученные средства тут же распилили, а оставшиеся крохи потратили на рекламу. И тех, кто попался на эту рекламу, было немного».

По его словам, лидеры радикальной оппозиции, включая Юлию Навальную и иноагента Михаила Ходорковского, «являются представителями маргинального меньшинства». «Поэтому заявления о том, что их поддерживают миллионы людей, – блеф и обман, который они транслируют своим работодателям», – заключил собеседник.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина (72,3% голосов при общем результате 87,28%). Всего в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека. Из них за Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков – 63 388 голосов.



Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, процент недействительных бюллетеней на выборах президента России за границей был выше в государствах, где в значительном количестве находятся релоканты. Одной из таких стран стала Польша.

Напомним, в день голосования в Берлине возле посольства России в толпе были замечены иноагент Михаил Ходорковский и Юлия Навальная. Однако Владимир Путин выиграл на этом участке с результатом 44% (порядка 1,5 тыс. людей из этой очереди отдали за него свои голоса). Всего здесь было выдано 3275 избирательных бюллетеней, из которых число недействительных – 529. Вторым оказался Владислав Даванков (37,16%), затем Николай Харитонов (1,8%) и Леонид Слуцкий (0,89%).

