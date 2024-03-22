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Депутат: Живущие за границей россияне чувствуют себя частью Русского мира
Депутат Матвейчев: Радикальная оппозиция не смогла помешать победить Владимиру Путину за рубежом
Критикующих Россию релокантов за границей меньшинство. Это видно по итогам голосования на зарубежных участках. Поэтому и устроенная в день выборов радикальной оппозицией акция «Полдень» изначально была обречена на провал, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. По данным ЦИК, Владимир Путин одержал безоговорочную победу по итогам подсчета бюллетеней за границей.
«У меня огромное количество друзей за границей. В дни выборов мне звонили из Сербии, Голландии, Австрии, Швейцарии, Германии и Италии. Речь шла о том, как много людей пришли на участки поддержать Путина. Русские, живущие за границей, чувствуют себя частью Русского мира. Не надо всех их считать предателями и релокантами», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, профессор Финансового университета при правительстве.
По его словам, среди россиян за рубежом много сотрудников различных финансовых организаций, в том числе банков, а также филиалов промышленных корпораций, которые «работают на наши экономические и дипломатические структуры». «Еще одна категория людей – это бизнесмены, которые ведут международную деятельность. А есть те, кто переехал на Запад в 1990-х, укоренился там, но не потерял духовную связь с Россией», – перечислил Матвейчев.
«А вот критикующих Россию релокантов там абсолютное меньшинство. Это видно по итогам голосования на зарубежных участках. Кто-то испортил бюллетени, кто-то голосовал за Даванкова, но большинство голосовало за Путина. Да, он победил не с таким отрывом, как внутри России, но победил уверенно. Таким образом, программа Путина дошла до самых отдаленных уголков планеты», – отметил депутат.
Матвейчев подчеркнул, что устроенная оппозицией акция «Полдень» была обречена на провал даже за границей, но оказалась способом для радикальной оппозиции собрать деньги с грантодателей: «Я представляю, как ее лидеры убеждали своих кураторов в том, что это была «суперакция». Затем полученные средства тут же распилили, а оставшиеся крохи потратили на рекламу. И тех, кто попался на эту рекламу, было немного».
По его словам, лидеры радикальной оппозиции, включая Юлию Навальную и иноагента Михаила Ходорковского, «являются представителями маргинального меньшинства». «Поэтому заявления о том, что их поддерживают миллионы людей, – блеф и обман, который они транслируют своим работодателям», – заключил собеседник.
Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина (72,3% голосов при общем результате 87,28%). Всего в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека. Из них за Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков – 63 388 голосов.
Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, процент недействительных бюллетеней на выборах президента России за границей был выше в государствах, где в значительном количестве находятся релоканты. Одной из таких стран стала Польша.
Напомним, в день голосования в Берлине возле посольства России в толпе были замечены иноагент Михаил Ходорковский и Юлия Навальная. Однако Владимир Путин выиграл на этом участке с результатом 44% (порядка 1,5 тыс. людей из этой очереди отдали за него свои голоса). Всего здесь было выдано 3275 избирательных бюллетеней, из которых число недействительных – 529. Вторым оказался Владислав Даванков (37,16%), затем Николай Харитонов (1,8%) и Леонид Слуцкий (0,89%).