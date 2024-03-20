Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.

В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.

Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.