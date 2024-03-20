ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
Замглавы ЦИК Булаев: Большинство россиян за границей проголосовали за Путина
Большая часть избирателей за границей отдали свой голос за Владимира Путина на президентских выборах, заявил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
Итоги голосования на выборах за рубежом показали, что свыше двух третей избирателей отдали свои голоса за самовыдвиженца Путина, сказал Булаев ТАСС.
В пресс-службе ЦИК отметили, что территориальная избирательная комиссия для руководства участками за границей установила результаты голосования на выборах. Всего было 288 участков, в них проголосовали 383 553 человека.
Напомним, явка на президентских выборах установила рекорд в новейшей истории России, она составила 77,44%. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.