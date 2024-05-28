Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.3 комментария
Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину
Глава МИД Польши Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Gazeta Wyborczне не исключил отправку военнослужащих армии страны на Украину.
Как ответил Сикорский на вопрос журналиста издания, отправил бы он польские войска на Украину, нельзя исключать никакие варианты, передает ТАСС.
Сикорский также не ответил на вопрос, на каком этапе находится инициатива о присоединении Варшавы к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия (ЯО) Nuclear Sharing. По его словам, чем меньше это обсуждается публично, тем лучше. Сикорский отметил, что программа «не дает права оперативного контроля над размещенным в стране ядерным оружием». Он отметил также, что Польша не рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия и не собирается получить возможность обладать собственными ядерными боеголовками.
Ранее Сикорский поддержал призывы разрешить Украине обстреливать территорию Россию западным оружием без ограничений.