Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

В России на всех уровнях предлагают официально запретить никаб – исламский головной убор, закрывающий лицо и оставляющий лишь прорезь для глаз. А вместе с ним и другие варианты убора, скрывающие лицо (типа паранджи).

С этой инициативой, в частности, выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев. «Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены», – заявил он, добавив, что они уже запрещены в Средней Азии.

Ряд представителей традиционного ислама уже высказались против. По словам главного имама Московской Соборной мечети Ильдара Аляутдинова, этот шаг может вызвать напряжение в обществе. Кроме того, по его словам, «эти попытки будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии». Наконец, отметил имам, принятие инициативы испортит отношения России с исламским миром. По его словам, «любые посягательства на право ношения никаба будут неизбежно расценены в мусульманских странах как недружественные действия и репрессии» в отношении ислама».

Однако подобные аргументы выглядят, мягко говоря, сомнительно.

Во-первых, будем честны – напряжение в обществе скорее создают люди в никабах. Закутанные в черное непонятно кто, причем непонятно, с какими целями. Ношение никаба, как и паранджи, может вызывать ассоциации с радикализмом – причем нельзя сказать, что эти ассоциации не имеют совсем ничего общего с реальностью.

Во-вторых, запрет никаба никак не противоречит праву на свободное вероисповедание. Никто не запрещает людям верить в Аллаха. Что же касается «соблюдения канонов религии», то, как верно отметил сам господин Аляутдинов, в России право светское. И гражданин имеет полное право исполнять свои религиозные обряды и каноны лишь в том случае, если они никак не противоречат российскому законодательству.

В-третьих, заявление о каком-то восприятии запрета никаба как «репрессий против ислама» выглядит, мягко говоря, сомнительно. Весь Ближний Восток, весь мусульманский мир знает, что делает Россия в защиту ислама. Как она защищает Палестину, как она прикрывает Иран, как она выступает против политики США по сжиганию Ближнего Востока в горниле войны. Все видели ее вклад в уничтожение запрещенной в России группировки ИГ – опаснейшего врага для любого правоверного мусульманина. Вряд ли на фоне всего этого арабы вдруг усмотрят в действиях Москвы по запрету никаба какие-то антимусульманские шаги.

Не говоря уже о том, что – и это в-четвертых – действиях абсолютно логичных. Продиктованных не только стремлением к борьбе против исламских радикалов, но и элементарными вопросами безопасности. Сейчас во всех крупных городах развернуты или разворачиваются системы видеонаблюдения. В России, которая столкнулась с угрозой не только радикального исламизма, но и украинского терроризма, подобная система крайне необходима. Не только для предотвращения терактов, но и для максимально оперативной поимки преступников. А как можно распознать лицо человека, надевшего никаб? Как вообще можно понять, кто скрывается за ним – мужчина или женщина?

Наконец, в-пятых, запрет на паранджу будет иметь и правозащитный аспект. Ряду женщин паранджа может навязываться их родственниками, а значит, прямым образом нарушает права этих женщин.

К тому же, по оценкам даже исламских экспертов, в традициях мусульманских народов, живущих в России веками, традиции никаба не было, а в современных условиях светского государства в больших городах искусственный перенос этого «обычая народов пустыни» не принесет ничего, кроме вреда самим же мусульманкам и добрососедским отношениям с соотечественниками – последователями других религий.

Поэтому запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора. То есть на хиджаб (платок, которым закрывают волосы и иногда шею, оставляя при этом лицо открытым).

Если же отбросить различные предрассудки и посмотреть на ситуацию через призму рациональности, то ношение хиджаба в России не несет тех проблем, которые возникают от никаба. Хиджаб не создает напряженности в обществе (ну разве что у исламофобов). Хиджаб не скрывает лицо и не препятствует установлению личности человека. Хиджаб (в отличие от никаба) является частью культурного кода многих мусульманских народов России.

Так что разумно запрещать то, что вредит как Российскому государству, так и его жителям. И не трогать то, что лишь кому-то может не нравиться.