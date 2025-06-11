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    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    10 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    11 июня 2025, 08:28 • Новости дня

    Посол Дарчиев сообщил о «прагматичном торге» США и России по устранению раздражителей

    Tекст: Александра Юдина

    Российский посол в США Александр Дарчиев заявил, что Вашингтон ведет с Москвой «прагматичный диалог» по устранению ключевых проблем в двусторонних отношениях.

    Дарчиев подчеркнул, что в отличие от предыдущего периода представители Белого дома и Госдепартамента теперь не избегают обсуждения спорных вопросов и отдают предпочтение деловому обсуждению, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие переговоры не гарантируют быстрых результатов из-за существующих разногласий, однако создают важный вектор для дальнейших контактов, чему способствовали телефонные переговоры президентов России и США, состоявшиеся четыре раза с момента смены администрации в Вашингтоне.

    Дарчиев также сообщил, что российские дипломаты уделяют значительное внимание защите прав российских граждан в США, включая тех, кто находится под арестом, под угрозой депортации или отбывает тюремное заключение.

    Ранее посол заявил, что новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР

    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – «страна-победительница», хоть и «не без помощи России», совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    10 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Вашингтон переложил сдерживание России на союзников по НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО должны взять на себя большую ответственность за сдерживание России.

    Он отметил, что ресурсы США становятся все более напряженными, поскольку страна уделяет больше внимания Тихому океану, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении в Палате представителей Хегсет подчеркнул: «По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе».

    Министр добавил, что партнеры по НАТО должны взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону европейского региона, так как это «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».

    Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру.


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    9 июня 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров назвал условие продолжения диалога по стратегической стабильности с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова вернуться к переговорам с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет строиться на равноправных началах, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что у администрации президента США Дональда Трампа есть желание возобновить стратегический диалог. «Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждятся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия», – заявил Лавров на Форуме будущего – 2050, передает РИА «Новости».

    Ранее Лавров заявил, что отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей.

    В среду президент США рассказал о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

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    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня
    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп заявил об «успехе» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    9 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Пентагон не смог найти замену уволенным советникам Хегсета

    NBC: Пентагон не нашел новых советников после утечки секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве обороны США продолжаются поиски новых руководящих сотрудников после отставки троих советников на фоне скандала с утечкой информации.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC, Пентагон до сих пор не смог найти замену уволенным в апреле бывшему старшему советнику Дэну Колдуэллу, бывшему заместителю начальника штаба Дарину Селнику и бывшему начальнику штаба заместителя министра обороны Колину Кэрроллу. Их увольнение произошло после утечки секретных данных, связанных с обсуждением будущих ударов по Йемену в мессенджере Signal.

    Телеканал NBC отмечает, что бывшие и действующие чиновники администрации США засомневались в обоснованности увольнений после того, как не обнаружили доказательств вины троих советников. По словам источников канала, отчет генерального инспектора Пентагона по утечке может быть завершен через несколько недель и, возможно, покажет, что секретной информацией делился лично глава ведомства Пит Хегсет.

    С апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут новых высокопоставленных сотрудников для поддержки министра обороны, однако пока ни одной кандидатуры утверждено не было. Как отмечает NBC, по меньшей мере три человека отказались занять освободившиеся должности.

    Журналист Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в группе Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. Скриншоты чата, опубликованные Голдбергом, якобы свидетельствуют о том, что Пит Хегсет делился информацией о военной операции за несколько часов до ее начала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.

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    10 июня 2025, 13:46 • Новости дня
    Рябков: Вопрос по топливу ЗАЭС не решить без США

    МИД: Решение по американскому топливу на ЗАЭС требует диалога с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

    Выработать решение относительно американского ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без диалога с США не получится. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

    «Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится, – сказал замминистра. – Это очевидный для всех факт».

    Рябков также прокомментировал просьбу главы Росатома Алексея Лихачева к МАГАТЭ стать посредником в решении вопроса по американскому ядерному топливу на ЗАЭС. По словам Рябкова, Запорожская АЭС – это российский ядерный объект, полностью управляемый Росатомом.

    Генеральный директор госкорпорации высказал мнение, что с учетом попыток заменить топливные сборки российского производства на американские, возникает ряд вопросов, в том числе юридического свойства: как быть с находящимся на объекте топливом американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.

    Гросси назвал переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде очень обстоятельными и важными.

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    9 июня 2025, 14:01 • Новости дня
    Лавров заявил о неготовности США поддержать мораторий по РСМД

    Лавров отметил отказ США от моратория на размещение ракет средней дальности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что США проигнорируют инициативу Москвы о взаимных мораториях на размещение ракет средней и меньшей дальности.

    Соединенные Штаты не ответят на предложенный российским президентом Владимиром Путиным мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «До сих пор не откликнулись – уже ясно, что не откликнуться на наш призыв в отсутствии договора сделать два параллельных, не взаимосвязанных моратория», – отметил Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности из-за отсутствия ответных шагов Запада.

    В декабре 2024 года Сергей Лавров заявил, что России, возможно, придется отказаться от моратория на размещение таких ракет.

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    10 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Рябков назвал угрозой для России военно-биологическую активность Запада

    Рябков сообщил об угрозе безопасности из-за военно-биологической деятельности Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на протяжении длительного времени выражает особую обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности западных стран, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что эта деятельность проводится при непосредственном участии военных ведомств в зарубежных лабораториях, в том числе вблизи российских границ.

    По словам дипломата, подобные проекты часто реализуются через аффилированные структуры и частные компании, выступающие в роли подрядчиков. Рябков отметил, что эта активность рассматривается как угроза национальной безопасности России.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Москва регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем 100 странах мира.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

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    9 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Песков назвал «угрозу со стороны России» эфемерной выдумкой НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в реальности «угрозы со стороны России» и предупредил о возможных ответных мерах на действия НАТО.

    Намерение НАТО увеличить возможности противовоздушной обороны на 400% связано исключительно с желанием альянса потратить средства европейских налогоплательщиков под видом мнимой «российской угрозы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное как эфемерная угроза», – подчеркнул он. Песков также добавил, что если правительства стран Европы и члены НАТО готовы поступать так со своими гражданами, они продолжат такие решения.

    В то же время представитель Кремля подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности. Песков напомнил, что эта позиция напрямую связана с агрессивными шагами НАТО вблизи российских границ.

    Он уточнил, что в случае необходимости Москва может воспользоваться этой свободой, если действия НАТО и новых членов альянса будут угрожать безопасности страны. По словам Пескова, Россия будет реагировать на любые экспрессионистские и агрессивные шаги со стороны Североатлантического альянса, и если ограничений больше не останется, Москва примет меры для собственной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО спусковым крючком конфликта на Украине. Вашингтон признал, что желание Киева вступить в НАТО стало причиной вооруженного противостояния.

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    9 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал отношения Путина и Трампа как рабочие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом являются рабочими и проходят без предварительных формальностей, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президенты сразу переходят к обсуждению сути вопросов во время своих регулярных телефонных контактов, передает ТАСС.

    Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, подчеркнул, что такой подход позволяет избежать ненужных иллюзий и несбывшихся ожиданий, поскольку позиции сторон озвучиваются прямо.

    Он также отметил, что на данный момент Москва и Вашингтон находятся в более правильном и нормальном положении, чем во времена администрации Джо Байдена. Министр напомнил, что после саммита Путина и Байдена в Женеве в 2021 году американская сторона практически полностью перекрыла все существовавшие каналы общения.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа и был посвящен событиям на Украине. Трамп заявил, что в ходе переговоров Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Телефонный разговор Путина и Трампа стал частью дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине, заявили в Госдепе.

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    10 июня 2025, 12:31 • Новости дня
    Рябков: Россия будет добиваться реакции США по возобновлению авиасообщения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена добиваться внятного ответа от Вашингтона относительно возобновления авиационного сообщения между странами, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам дипломата, вопрос с визами решить проще, чем с возобновлением авиарейсов. «Трудности нас мобилизуют», – подчеркнул замглавы МИД. Дипломат добавил, что Москва продолжит добиваться от американской стороны более четкого ответа на российские предложения, передает ТАСС.

    В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа вопрос о восстановлении прямых рейсов между странами не поднимался.

    Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщал о планах России обсудить с США возобновление авиасообщения. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для восстановления авиасообщения между Россией и США необходимо снять санкции с «Аэрофлота».

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    10 июня 2025, 13:27 • Новости дня
    Песков об Овечкине в «Миротворце»: Легче найти людей, которые туда не включены

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично отреагировал на включение Александра Овечкина, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в базу украинского сайта «Миротворец».

    Песков заявил, что в настоящее время проще найти людей, не включенных в список «Миротворец». По его словам, подобные вопросы не относятся к компетенции Кремля, передает РИА «Новости».

    В последнем сезоне Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате за всю историю, забив 897 шайб. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).

    Ранее имя Александра Овечкина появилось в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    Форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Овечкину вменяют участие в международных соревнованиях для оправдания спецоперации на Украине среди иностранной аудитории. Хоккеиста также обвиняют в покушении на суверенитет Украины и нарушении госграницы.

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    10 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль сообщил о постоянных контактах с Вашингтоном

    Песков: Москва и Вашингтон постоянно контактируют для взаимопонимания

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Вашингтон находятся в постоянном контакте, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва и Вашингтон постоянно находятся на связи, что способствует взаимопониманию и продвижению вперед, передает ТАСС.

    Песков упомянул об этом, комментируя сообщения о возможном выходе президента США Дональда Трампа из процесса урегулирования ситуации на Украине.

    «У нас есть рабочие контакты с Вашингтоном, с представителями команды Трампа, – сказал Песков. – При необходимости президенты сами осуществляют прямые контакты и обсуждают насущные вопросы». По словам Пескова, это происходит постоянно и помогает сторонам понимать позиции друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия намерена добиваться внятного ответа от Вашингтона по вопросу возобновления авиационного сообщения между странами.

    Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом остаются рабочими и проходят без предварительных формальностей.

    Также Москва выразила признательность Соединенным Штатам за посреднические усилия в урегулировании ситуации вокруг Украины.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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