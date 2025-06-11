Посол Дарчиев сообщил о «прагматичном торге» США и России по устранению раздражителей

Tекст: Александра Юдина

Дарчиев подчеркнул, что в отличие от предыдущего периода представители Белого дома и Госдепартамента теперь не избегают обсуждения спорных вопросов и отдают предпочтение деловому обсуждению, передает ТАСС.

Он отметил, что такие переговоры не гарантируют быстрых результатов из-за существующих разногласий, однако создают важный вектор для дальнейших контактов, чему способствовали телефонные переговоры президентов России и США, состоявшиеся четыре раза с момента смены администрации в Вашингтоне.

Дарчиев также сообщил, что российские дипломаты уделяют значительное внимание защите прав российских граждан в США, включая тех, кто находится под арестом, под угрозой депортации или отбывает тюремное заключение.

Ранее посол заявил, что новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время. Эти переговоры станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.