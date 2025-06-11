Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.4 комментария
МИД: Потенциал ядерных сил России не понес ущерба после атак Киева
Российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба в результате атаки украинских дронов на военные аэродромы страны, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, масштабы последствий атаки украинской стороны, по его мнению, сознательно преувеличиваются. Он заявил, что пострадавшая техника может быть восстановлена, и лишь часть этой техники относится к платформам, которые учитываются в договоре о СНВ, передает РИА «Новости».
Рябков также отметил, что Россия приостановила выполнение договора о СНВ в 2023 году из-за действий США, однако определенные виды вооружения и техники, определенные договором, могут считаться стратегической авиацией.
Он пояснил, что остальные системы не попадают под определение стратегических или тяжелых бомбардировщиков по смыслу договора о СНВ. Замминистра подчеркнул, что никаких изменений в возможностях России по ядерному сдерживанию не произошло.
Газета ВЗГЛЯД писала об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой террористы нанесли удар FPV-дронами по аэродромам стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
По мнению американской газеты The Wall Street Journal, эти атаки показали, что стратегические бомбардировщики США, сосредоточенные на нескольких военных базах, тоже уязвимы перед подобными налетами.