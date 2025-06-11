МИД: Потенциал ядерных сил России не понес ущерба после атак Киева

Tекст: Александра Юдина

По его словам, масштабы последствий атаки украинской стороны, по его мнению, сознательно преувеличиваются. Он заявил, что пострадавшая техника может быть восстановлена, и лишь часть этой техники относится к платформам, которые учитываются в договоре о СНВ, передает РИА «Новости».

Рябков также отметил, что Россия приостановила выполнение договора о СНВ в 2023 году из-за действий США, однако определенные виды вооружения и техники, определенные договором, могут считаться стратегической авиацией.

Он пояснил, что остальные системы не попадают под определение стратегических или тяжелых бомбардировщиков по смыслу договора о СНВ. Замминистра подчеркнул, что никаких изменений в возможностях России по ядерному сдерживанию не произошло.

Газета ВЗГЛЯД писала об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой террористы нанесли удар FPV-дронами по аэродромам стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

По мнению американской газеты The Wall Street Journal, эти атаки показали, что стратегические бомбардировщики США, сосредоточенные на нескольких военных базах, тоже уязвимы перед подобными налетами.