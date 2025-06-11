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    11 июня 2025, 09:58 • Новости дня

    Трамп заявил о финансировании протестов в Лос-Анджелесе

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп предположил, что акции протеста в Лос-Анджелесе финансируются третьими лицами, и обещал выяснить их источник.

    В ходе выступления перед военными и ветеранами на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина Трамп отметил, что происходящее в Калифорнии является полномасштабным нападением на общественный порядок и национальный суверенитет США, осуществляемым мятежниками под иностранными флагами, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что считает участников протестов профессионалами, а не любителями, и добавил, что кто-то финансирует эти действия и оборудование.

    Политик уточнил, что его команда через Пэм Бонди и Министерство юстиции планирует выяснить, кто именно стоит за финансированием протестов. Он также выразил уверенность, что без его вмешательства Лос-Анджелес уже оказался бы полностью разрушен.

    Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что протесты в Соединенных Штатах связаны с внутренними проблемами этой страны, а не с внешним вмешательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. По данным телекомпании ABC, в Лос-Анджелесе численность американских военных достигла 4,8 тыс. человек, что превышает количество военнослужащих США в Ираке и Сирии вместе взятых. Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за продолжающихся беспорядков.

    9 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    Sky News: Центр Лос-Анжелеса охватили хаос и беззаконие
    @ REUTERS/David Swanson

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии, сообщает канал Sky News.

    По данным телеканала, протесты, изначально проходившие мирно, переросли в беспорядки после решения Дональда Трампа ввести Национальную гвардию вопреки воле губернатора Калифорнии. В самом центре города мужчина, размахивающий мексиканским флагом, забрался на горящую машину, а другие люди бросали в огонь дорожные конусы, играли на барабанах и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей, передает Sky News.

    Критики Трампа сообщили, что ввод войск лишь усилил напряженность и спровоцировал эмоции среди протестующих.

    По информации телеканала, главная автомагистраль, проходящая через центр, была перекрыта почти на весь день из-за противостояния между полицией и демонстрантами, которое сопровождалось применением светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль. В полицию летели бутылки и другие предметы. Город охватил хаос и беззаконие, сообщает телеканал.

    Ранее около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с требованием к администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов.

    Газета ВЗГЛЯД ранее рассматривала причины беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Коментарии (10)
    10 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам

    Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе

    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протестами в Лос-Анджелесе руководят демократы. Они завозили мигрантов и теперь мобилизовали их на борьбу с Дональдом Трампом. В некотором смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан. А глава Белого дома терпит поражение, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Лос-Анджелес на фоне протестов направили 700 морских пехотинцев.

    «В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.

    «Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».

    Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.

    По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.

    Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.

    При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.

    Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.

    «Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.

    По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.

    План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.

    Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.

    Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

    В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

    Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.

    Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

    Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе  6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.

    Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.

    По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.

    Коментарии (27)
    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Мэр Лос-Анджелеса назвала ввод войск в город «опасной эскалацией»
    Мэр Лос-Анджелеса назвала ввод войск в город «опасной эскалацией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс призвала жителей выражать свою позицию мирно, заявив о важности недопущения насилия на фоне продолжающихся беспорядков. По ее словам, напряженность в городе усиливают действия администрации США.

    «Мы не хотим играть на руку администрации Трампа», — заявила Басс, комментируя последние события. Она подчеркнула, что поведение властей вызвало «страх и панику» среди горожан, передает The Guardian.

    «То, что мы сейчас видим в Лос-Анджелесе, — это хаос, спровоцированный администрацией. Привлечение федеральных войск — опасная эскалация», — добавила мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал происходящие в Лос-Анджелесе массовые протесты мятежом. В центре города вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии.

    Коментарии (13)
    8 июня 2025, 17:34 • Новости дня
    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

    Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Демократы попытаются сдвинуть направленность текущих протестов в сторону расового вопроса. Кроме того, если беспорядки вспыхнут с новой силой в Нью-Йорке, события приобретут совершенно иной вес, а у Дональда Трампа заметно прибавится проблем, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 13:52 • Новости дня
    В Лос-Анджелесе на фоне протестов началось мародерство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Лос-Анджелеса зафиксированы случаи мародерства в магазинах во время акций против миграционной политики США.

    Полиция Лос-Анджелеса заявила о поступающих сообщениях о мародерстве в магазинах на пересечении 6-й улицы и Бродвея, передает РИА «Новости».

    Власти сообщили, что офицеры были направлены в район происшествия для выяснения обстоятельств. Массовые протесты против миграционной политики США проходили в этот момент в центре города.

    В заявлении полиции говорится: «Поступают сообщения о мародерстве в магазинах в районе 6-й улицы и Бродвея. Офицеры направлены на место для выяснения обстоятельств». Ситуация на месте остается напряженной, сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на территории, охваченной беспорядками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки с поджогами и столкновениями после ввода Национальной гвардии.

    Около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

    Коментарии (4)
    8 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист Межуев: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии

    Американист: Трампу важно показать силу против мятежников в Калифорнии
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу необходимо показать готовность к применению силы в отношении протестующих из Лос-Анджелеса. В противном случае Демпартия может использовать новый потенциал общественного недовольства для раскачивания власти республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Хоть поводом к событиям в Лос-Анджелесе и послужили задержания иммиграционной полиции, однако их причина гораздо глубже. Фактически мы имеем дело с выплеском негатива со стороны леволиберальной части населения Штатов. Люди борются не с участившимися депортациями, а с Дональдом Трампом как заметным явлением американской политики», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «Сложно говорить о том, насколько текущие протесты носили организованный характер. Вполне возможно, что к стихийно возникшим проявлениям недовольства на определенном этапе подключились силы, аффилированные с институтами Демократической партии. В конечном счете 2020 год подарил противникам Трампа разветвленную сеть возможных лидеров оппозиции», – говорит он.

    «Организаторы движения BLM до сих пор сохраняют значительное влияние в определенных кругах. Мобилизовать их на новые «свершения» достаточно просто. И если они не были применены противниками Белого дома сегодня, то в будущем их обязательно привлекут к созданию новых очагов протеста. К выборам в парламент 2026 года давление на Трампа значительно усилится», – полагает собеседник.

    «Президент понимает серьезность происходящего. Именно поэтому его команда и пытается внедрить в описание текущих событий термин «мятеж». Данное слово имеет более яркий эмоциональный фон. Кроме того, оно подразумевает жесткие действия, направленные на его подавление. Таким образом, правительство пытается показать намерение к проявлению силы», – указывает эксперт.

    «Ведь еще в 2020 году главной проблемой Трампа стала невозможность использования военных для ликвидации массовых протестов BLM. Тогда от него фактически отвернулась армия страны. Сегодня расклад несколько поменялся – и нацгвардия, например, выглядит готовой последовать приказаниям Белого дома», – отмечает он.

    «Поэтому время требует от Трампа и его команды решимости. Строгой риторикой здесь не обойтись. Лос-Анджелесом все не ограничится. Это пролог к будущим гораздо большим проявлениям общественного недовольства. Победитель будет определен именно на основании готовности применить силу», – заключил Межуев.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсести Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелес должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретарь администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    Коментарии (5)
    11 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков
    Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за беспорядков
    @ Channel 4 News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Лос-Анджелеса вводят комендантский час в связи с беспорядками в городе, сообщила мэр Карен Басс.

    «Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародерству», – приводит слова Басс ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Она посоветовала тем, кто «не живет и не работает в центре Лос-Анджелеса избегать этой территории». По ее словам, «правоохранители будут задерживать нарушителей комендантского часа».

    Ограничения начнут действовать во вторник в 20.00 по местному времени и продлятся до 06.00 среды (с 06.00 до 16.00 мск). Ожидается, что в этот период комендантский час «будет действовать на протяжении нескольких дней».

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с критикой ответа федеральных властей на события в городе. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) он сообщил, что подал иск в суд с требованием немедленно остановить «милитаризацию Лос-Анджелеса» администрацией президента США. Ньюсом обвинил федеральное правительство в использовании вооруженных сил против граждан США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Полиция применяла шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих против миграционной политики администрации США. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости расширения роли Национальной гвардии для внутренней безопасности на фоне массовых протестов в Лос-Анджелесе.

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    10 июня 2025, 21:27 • Новости дня
    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны

    Министр обороны США объяснил отправку нацгвардии в Лос-Анджелес

    Глава Пентагона объявил о расширении практики использования нацгвардии внутри страны
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил о важности расширения роли Национальной гвардии для внутренней безопасности на фоне массовых протестов в Лос-Анджелесе.

    Хегсет выступил с ответом на критику демократов по поводу отправки Национальной гвардии и морских пехотинцев в Лос-Анджелес, сообщает «Интерфакс». Глава Пентагона заявил в Конгрессе, что иммиграционная и таможенная служба «имеет право безопасно проводить операции в любом штате и юрисдикции», особенно после того, как при предыдущей администрации границу пересекли 21 млн нелегальных мигрантов.

    Хегсет отметил, что при Дональде Трампе применение национальной гвардии для защиты порядка внутри страны будет расширяться: «Мы вступаем в новую фазу, когда национальная гвардия и резервисты станут важнейшим компонентом обеспечения безопасности на родине».

    Министр обороны также уточнил, что на развертывание военных подразделений для противодействия протестующим в Лос-Анджелесе выделено 134 млн долларов. Ранее Хегсет отказывался озвучивать сумму, но после настойчивых вопросов конгрессменов его ассистентка назвала эту цифру.

    По американскому законодательству, военные на действительной службе обычно не могут обеспечивать порядок внутри страны. Однако президент США Дональд Трамп в выходные разрешил задействовать вооруженные силы для усиления защиты федеральных объектов в Лос-Анджелесе.

    Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, главу профсоюза в Лос-Анджелесе арестовали во время иммиграционного рейда. Протестующие в Калифорнии разграбили магазины Adidas и Apple. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов, охвативших Калифорнию.

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    9 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии потребовал от Трампа вывести нацгвардию из Лос-Анджелеса
    Губернатор Калифорнии потребовал от Трампа вывести нацгвардию из Лос-Анджелеса
    @ Jae Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с требованием к администрации Дональда Трампа аннулировать распоряжение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес на фоне протестов.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил администрации президента США Дональда Трампа официальное требование отменить решение о вводе войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес, передает ТАСС.

    Ньюсом отметил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что у Калифорнии не возникало проблем до вмешательства Трампа, а сам указ он назвал нарушением суверенитета штата и чрезмерным нагнетанием напряженности. По словам губернатора, распоряжение Трампа отвлекает силы от действительно важных задач и должно быть отменено.

    В своем аккаунте Ньюсом разместил копию официального обращения в адрес министра обороны США Пита Хегсета, где обвинил федеральные власти в незаконном обходе его полномочий и поставил под сомнение необходимость силового вмешательства из-за протестов в Лос-Анджелесе.

    Ранее губернаторы-демократы из 22 американских штатов также подвергли критике приказ Трампа о направлении военных в Калифорнию для подавления беспорядков. Они считают, что такими действиями президент выражает недоверие местным правоохранителям, угрожая использовать для этих целей Корпус морской пехоты.

    Около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.

    Газета ВЗГЛЯД писала о причинах беспорядков в Лос-Анджелесе.

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    9 июня 2025, 08:51 • Новости дня
    Маск поддержал Трампа в связи с беспорядками в Калифорнии

    Маск поддержал обращение Трампа к губернатору Калифорнии из-за беспорядков

    Маск поддержал Трампа в связи с беспорядками в Калифорнии
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После громкого конфликта из-за налогообложения и субсидий на электромобили американский предприниматель Илон Маск репостнул обращение президента США Дональда Трампа с критикой губернатора Калифорнии, добавив к публикации два американских флага.

    Илон Маск впервые после разногласий с Дональдом Трампом выразил ему поддержку, репостнув в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) его обращение к губернатору Калифорнии, передает «Царьград» .

    В послании Трамп требует от Гэвина Ньюсома публичных извинений за уличные беспорядки в Лос-Анджелесе, упрекая власти штата в неспособности справиться с ситуацией.

    Маск не стал комментировать пост Трампа, но сделал репост еще одной публикации президента США о планах по наведению порядка в Калифорнии, сопроводив ее изображением двух американских флагов.

    Отношения между Маском и Трампом осложнились после принятия нового налогового закона и изменений в выдаче субсидий на электромобили.

    Ранее после телефонных переговоров между представителями президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска стороны прекратили резкие заявления в социальных сетях.

    Илон Маск выступил с резкой критикой после публикации фотографии беспорядков, связанных с протестами против миграционной политики США в Калифорнии.

    Примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики Дональда Трампа.

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    9 июня 2025, 07:17 • Новости дня
    Маск осудил действия протестующих в Калифорнии

    Маск возмутился акцией с мексиканским флагом на протестах в Калифорнии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался после публикации фотографии беспорядков, связанных с протестами против миграционной политики США в Калифорнии.

    Илон Маск выразил возмущение действиями участников протестов против миграционной политики в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Маск опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирован в России) изображение полуголого активиста, который стоял с мексиканским флагом на раскрашенной машине на фоне пламени и собравшейся толпы.

    «Это неприемлемо», – заявил Маск, комментируя снимок.

    Ранее примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов. Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией.

    Правительство США назвало протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе мятежом.

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    11 июня 2025, 09:35 • Новости дня
    Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату

    Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату из-за протестов

    Губернатор Техаса объявил о размещении нацгвардии по всему штату
    @ REUTERS/Jose Luis Gonzalez

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату после начала протестных акций, чтобы предотвратить возможные беспорядки и ущерб.

    Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил о развертывании нацгвардии на всей территории штата для поддержания порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что техасская национальная гвардия будет обеспечивать мир.

    Глава штата подчеркнул, что мирные протесты разрешены законом, но любые действия, связанные с нанесением вреда людям или имуществу, приведут к задержаниям.

    Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что в Остине задержали более десяти человек за участие в протестах против миграционной политики.

    Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа из-за продолжающихся беспорядков.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.

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    10 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Трамп назвал условия отзыва нацгвардии из Калифорнии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп обозначил условие для отзыва национальной гвардии из штата Калифорния после беспорядков в Лос-Анджелесе.

    Нацгвардия была введена в Калифорнию для обеспечения порядка во время протестов, сообщает РИА «Новости». Дональд Трамп заявил, что военные покинут штат только тогда, когда ситуация станет безопасной.

    В ходе общения с журналистами президент США отметил: «Пока не перестанет быть опасно... Когда перестанет быть опасно, они уйдут». Таким образом, срок пребывания национальной гвардии напрямую зависит от обстановки в регионе.

    В данный момент силы национальной гвардии продолжают оставаться в Калифорнии и участвуют в обеспечении спокойствия в Лос-Анджелесе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии с целью подавления массовых протестов в Калифорнии.

    Протестующие в Калифорнии разграбили магазины брендов Adidas и Apple. В Лос-Анджелесе протестами руководят демократы, которые ранее завозили мигрантов и сейчас мобилизовали их против Дональда Трампа. На фоне протестов в Лос-Анджелес направили 700 морских пехотинцев.

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    11 июня 2025, 08:51 • Новости дня
    ABC: В Лос-Анджелесе разместили больше военных, чем на Ближнем Востоке

    Tекст: Александра Юдина

    В Лос-Анджелесе численность американских военных достигла 4,8 тыс. человек, что превышает количество военнослужащих США в Ираке и Сирии вместе взятых, сообщает телекомпания ABC.

    В городе сейчас находится 4,8 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и морской пехоты, передает ТАСС.

    При этом, как уточнили в ABC, в Ираке сейчас дислоцированы 2,5 тыс. американских военных, а в Сирии – 1,5 тыс. человек. Таким образом, военное присутствие США в Лос-Анджелесе по численности оказалось заметно выше, чем на территории двух ближневосточных стран вместе взятых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Полиция применяла шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих против миграционной политики администрации США. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости расширения роли Национальной гвардии.

    Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.

    Президент США рассматривает возможность использования закона 1807 года для привлечения армии к подавлению массовых протестов, охвативших Калифорнию.

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    11 июня 2025, 09:30 • Новости дня
    Захарова назвала протесты в США исключительно внутренней проблемой страны

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Соединенных Штатах связаны с внутренними проблемами этой страны, а не с внешним вмешательством.

    Захарова заявила, что протесты в Соединенных Штатах являются внутренней проблемой этой страны и не имеют отношения к «руке Кремля» или влиянию Китая, передает радио Sputnik.

    Она сослалась на слова нынешнего президента США о том, что страна переживает глубокий кризис, отметив, что это не российская трактовка, а цитата американского лидера.

    Захарова подчеркнула, что речь идет именно о внутреннем конфликте, когда значительная часть населения испытывает вражду к другой половине общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Полиция применяла шумовые гранаты и резиновые пули для разгона протестующих против миграционной политики администрации США. Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости расширения роли Национальной гвардии.

    Действия Белого дома вызвали протест со стороны местных властей – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о подаче иска против легитимности решения Трампа. Сам Трамп в ответ публично назвал губернатора и мэра Лос-Анджелеса «некомпетентными» и заявил, что «город мог бы сгореть дотла» без вмешательства армии.

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