Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института

Рособрнадзор провел проверки в Московском гуманитарном институте, по результатам которых учебное заведение временно лишено права на осуществление образовательной деятельности.

«Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: АНО ВО «Московский гуманитарный институт», – сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято Рособрнадзором «по результатам проведенных проверок».

Подчеркивается, что в случае аннулирования лицензии образовательное учреждение обязано приостановить свою деятельность. Ограничения распространяются на все структурные подразделения и филиалы учреждения.

В Рособрнадзоре отметили, что при приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие вузы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

Ранее в Рособрнадзор сообщили о намерении с этого года использовать технологию распознавания лиц во время проведения единого госэкзамена.