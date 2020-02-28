Доллар подскочил выше 67 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 28 февраля, вырос почти на 1,6% и составил 67,075 рубля.

Последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рубля 3 сентября 2019 года, передает ТАСС.

Евро увеличился на 1,35%, до 73,52 рубля.

Биржевые индексы на открытии торгов Московской биржи рухнули на 3,5-4,7%, достигнув значений октября 2019 года. Нефть дешевеет шестую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли почти 15%

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