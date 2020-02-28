Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Биржевые индексы на открытии торгов Московской биржи рухнули на 3,5-4,7%, достигнув значений октября 2019 года.

Так, индекс Мосбиржи снизился на 4,7%, до отметки 2772,4 пункта. Последний раз индекс был ниже уровня 2800 пунктов 23 октября 2019 года, передает ТАСС.

РТС опустился на 3,8% – до 1331,6 пункта. Ниже отметки 1350 пунктов индекс находился 18 октября 2019 года.

Накануне на фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%. Падение стало сильнейшим с апреля прошлого года. Снижался в цене рубль относительно доллара и евро, которые обновили максимумы за пять месяцев.

Нефть дешевеет шестую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли почти 15%

Между тем Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества.