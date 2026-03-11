Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.11 комментариев
Кравцов сообщил о переходе всех школ России на Max
В российских школах начали использовать мессенджер Max для коммуникации между учителями, учениками и родителями, охватив более 20 млн пользователей, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о полном переходе всех российских школ на национальный мессенджер Max, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам министра, этим сервисом теперь пользуются более 20 млн учителей и школьников.
Кравцов отметил: «Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников».
Министр подчеркнул, что Max представляет собой защищенный мессенджер. Он добавил, что через платформу осуществляется доступ к электронным дневникам, школьным заданиям, а также сервисам для поступления в детские сады и школы. Кравцов заявил, что работа по развитию функционала мессенджера продолжается.
Ранее в приложении Сферум в Мax стала доступна витрина познавательных каналов для школ и колледжей.
