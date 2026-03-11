  • Новость часаЯпония решила распечатать стратегические запасы нефти
    Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    11 марта 2026, 14:24 • Новости дня

    Кравцов сообщил о переходе всех школ России на Max

    Tекст: Вера Басилая

    В российских школах начали использовать мессенджер Max для коммуникации между учителями, учениками и родителями, охватив более 20 млн пользователей, сообщил министр просвещения Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о полном переходе всех российских школ на национальный мессенджер Max, следует из сообщения на сайте Кремля. По словам министра, этим сервисом теперь пользуются более 20 млн учителей и школьников.

    Кравцов отметил: «Очень важно защитить ребят от деструктивного контента. Все школы у нас перешли на национальный мессенджер Max, уже более 20 миллионов учителей и школьников».

    Министр подчеркнул, что Max представляет собой защищенный мессенджер. Он добавил, что через платформу осуществляется доступ к электронным дневникам, школьным заданиям, а также сервисам для поступления в детские сады и школы. Кравцов заявил, что работа по развитию функционала мессенджера продолжается.

    Ранее в приложении Сферум в Мax стала доступна витрина познавательных каналов для школ и колледжей.

    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин направил поздравления победительницам Паралимпиады Багиян и Ворончихиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотом XIV Паралимпийских зимних игр, особо отметив вклад спортсменок в развитие паралимпийского движения.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменкам, отличившимся на XIV Паралимпийских зимних играх.

    В телеграмме паралимпийской лыжнице Анастасии Багиян президент отметил: «Поздравляю Вас с блестящим выступлением и золотом XIV Паралимпийских зимних игр. Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы». Путин выразил уверенность, что эта победа станет вдохновением для дальнейших свершений спортсменки.

    «Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма. Убежден, она вдохновит Вас на новые яркие свершения в жизни и спорте. Так держать!» – добавил глава государства.

    Путин также поздравил горнолыжницу Варвару Ворончихину, ставшую победительницей соревнований по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

    «Вы ярко представили Россию на Паралимпийских играх в Италии. В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Молодец! И конечно, особые слова признания и благодарности Вашим тренерам и наставникам. Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», – заявил Путин.

    Напомним, Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года. Анастасия Багиян выиграла финальную гонку в классе NS1 и принесла сборной России вторую золотую медаль.

    На церемонии награждения горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    10 марта 2026, 22:28 • Новости дня
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана, сообщила пресс-служба иранского президента.

    «Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Россию за поддержку Исламской Республики Иран», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Пезешкиан рассказал Путину об атаках США и Израиля на гражданскую инфраструктуру Ирана. В ходе беседы Пезешкиан призвал осудить действия Израиля и США на международной арене.

    Пезешкиан и Путин обсудили продолжение контактов между Тегераном и Москвой, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила, что Путин, в свою очередь, сообщил о готовности России оказать любую необходимую помощь для скорейшего прекращения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    10 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    10 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин заявил о быстром восстановлении ДНР

    Путин: ДНР восстанавливается и развивается быстрыми темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецкой народной республике (ДНР) за последние годы был нанесен огромный ущерб, однако регион активно восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    На встрече с Пушилиным в августе прошлого года Путин назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона.

    В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин и глава ДНР подписали соглашение о восстановлении коммунальных сетей ДНР.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, заявил о восстановлении тысяч объектов в Донбассе и Новороссии.

    11 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин по телефону выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за содействие при эвакуации россиян из Ирана и транзит гуманитарной помощи через Азербайджан.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин выразил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию», – говорится в сообщении.

    Путин отдельно подчеркнул содействие Азербайджана в доставке гуманитарной помощи из России иранскому народу через свою территорию.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами. Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки, подтвержден взаимный настрой на укрепление сотрудничества между Россией и Азербайджаном на принципах стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, через погранпункт «Астара» в Азербайджан были вывезены 282 россиянина из-за ударов США и Израиля по Ирану. Всего территорию республики покинули около 1800 человек. Организованный выезд транспортных средств из России через иранский пункт пропуска «Астара» проходит без перебоев при содействии Азербайджана. Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска.

    11 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Песков: Москва не получала новых предложений по встрече Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Новых предложений по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил: «Нет». Кроме того, его спросили, может ли Будапешт рассматриваться как приемлемая площадка. Песков отметил, что о саммите сейчас «речи не идет», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор. После этого Трамп заявил, что временно снимает часть санкций. Трамп также допустил, что санкции возможно не придется вводить вновь.

    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО. Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    11 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    В Кремле задумались о донесении смыслов без «вражеских соцсетей»

    Песков призвал найти способы донесения смыслов без вражеских соцсетей

    Tекст: Вера Басилая

    Российским медиа предстоит найти способы эффективного распространения информации в условиях отказа от использования вражеских интернет-площадок, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

    Песков заявил о необходимости России найти новые способы донесения смыслов до аудитории без использования вражеских социальных сетей, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что Россия не работает с этими платформами, несмотря на их конкурентоспособность на пространстве СНГ и во всем мире.

    «Нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше. Потому что мы не работаем с Telegram, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», – сказал Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».

    Песков также отметил, что современные СМИ могут быть только мультимедийными, поскольку раздельные форматы отдельных телеканалов, газет или радиостанций уже не соответствуют современным требованиям. Он подчеркнул важность обучения студентов мультимодальности для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

    Кроме того, Песков призвал разработчиков мессенджера Max осознавать ответственность за то, чтобы этот сервис обогнал конкурентов на пространстве СНГ. По его словам, это связано с задачей доносить смыслы до людей в регионе.

    Дмитрий Песков сообщил о начале ограничений работы Telegram из-за нарушения законов России.

    Представитель Кремля выразил сожаление по поводу отказа компании выполнять предписания властей. Ранее он призывал сделать отечественный мессенджер Max привлекательным для десятков миллионов граждан.

    11 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Песков: Отключение связи в Москве продлится столько, сколько потребует безопасность

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    11 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль оценил шансы на встречу Путина с президентом Ирана

    Песков назвал маловероятной встречу Путина и Пезешкиана в настоящий момент

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном, но встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сейчас вряд ли возможна, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, однако встреча президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в ближайшее время маловероятна, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров на высшем уровне.

    «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», – заявил Песков журналистам. Он добавил, что несмотря на это, коммуникация с иранской стороной продолжается.

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом. В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль раскрыл детали разговора Путина и Пезешкиана

    Песков: Требования Ирана к США не обсуждались Путиным и Пезешкианом

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президенты России и Ирана не обсуждали вопросы, связанные с требованиями Тегерана к США, включая гарантии и компенсации.

    Вопросы, связанные с требованиями Ирана к США, не поднимались во время телефонного разговора Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти темы не обсуждались в рамках беседы лидеров.

    Песков, отвечая на вопрос о возможном обсуждении гарантий от возобновления войны, полного ядерного топливного цикла и компенсаций, подчеркнул: «Эти все темы не обсуждались в течение этого разговора».

    В телефонном разговоре главы двух государств сосредоточились на других вопросах двусторонней повестки и международной ситуации.

    Ранее президент России Владимир Путин провел второй телефонный разговор за неделю с Пезешкианом.

    В Кремле сообщили, что основное внимание во время беседы уделили развитию ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать дипломатический контакт с Ираном. Встреча Владимира Путина с Масудом Пезешкианом сейчас представляется маловероятной.

    11 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву

    Tекст: Вера Басилая

    Звание Героя России получил рядовой Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость, следует из указа президента Владимира Путина.

    Президент  Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена военнослужащему за выполнение воинского долга.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», – говорится в указе президента.

    Согласно опубликованным материалам, Сергей Ярашев в течение 68 дней в одиночку удерживал оборону. Этим поступком он, как отмечено в указе, продемонстрировал мужество и героизм, что и стало основанием для присвоения высшего звания страны.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

    Мать участника спецоперации Сергея Ярашева сообщила о его лечении после ранения и подготовке к женитьбе после выписки из госпиталя.

    Сослуживец Дмитрий рассказал о первом боевом задании Ярашева и его 68-дневной обороне позиций под Гришино.

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

