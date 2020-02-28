Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 50,3 доллара

Мировые цены на нефть снижаются утром пятницы из-за опасений рынков по поводу спроса на этот ресурс на фоне распространения коронавируса в мире. Так, стоимость нефти марки WTI опускается на 3%, свидетельствуют данные торгов.

К 8.10 мск цена майского фьючерса на марку Brent снижалась на 2,82% – до 50,27 доллара за баррель. WTI опускалась на 3,1% – до 45,63 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть дешевеет шестую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли почти 15%.

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Накануне на фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года. Снижается в цене рубль относительно доллара и евро, которые обновили максимумы за пять месяцев.

Между тем Евросоюз запустил процесс совместного мониторинга влияния вспышки коронавируса на экономику государств-членов сообщества.

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