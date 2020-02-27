Сирия сбила приготовившийся к атаке турецкий беспилотник

Сирийские средства ПВО уничтожили многоцелевой беспилотник вооруженных сил Турции «Анка», сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олег Журавлев.

БПЛА был уничтожен 25 февраля. Беспилотник нарушил сирийскую границу, передает РИА «Новости».

Он вошел в воздушное пространство Сирии в ударном снаряжении в 8.15 мск. БПЛА был уничтожен в 8.50 мск «при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф», передает «Звезда».

Журавлев подчеркнул, что Турция продолжает поддержку боевиков «огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов» по сирийским войскам. Такие действия турецкеой стороны нарушают «сочинские договоренности в Идлибской зоне деэскалации».

Напомним, глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой открытие воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников.

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал просьбу Турции к России об использовании воздушного пространства Сирии.

«Если Турция будет зачищать Идлиб от боевиков, то, возможно, небо надо открыть. А если планируются действия против сирийской армии – этого никто не допустит», – заявил он газете ВЗГЛЯД.