В России оценили возможность открытия сирийского неба для Турции

«Если Турция будет зачищать Идлиб от боевиков, то, возможно, небо надо открыть. А если планируются действия против сирийской армии – этого никто не допустит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя просьбу Турции к России об использовании воздушного пространства Сирии.

«В настоящее время Турции запрещено использовать воздушное пространство Сирии, – напомнил доктор военных наук Константин Сивков. – И Турция реально туда свои самолеты не посылает. Но сейчас Анкара просит разрешения на использование воздушного пространства Сирии для поддержки своей наземной операции».

Тут вопрос простой, продолжил собеседник. «Если Турция будет вести действия против боевиков и террористов, как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, то, возможно, надо им это разрешить. Но если планируются боевые действия против сирийской армии – этого никто не допустит», – сказал Сивков.

«С другой стороны, возможно, это просто такой политический демарш. Эрдоган пока не собирается выполнять обязательства по зачистке Идлиба от боевиков, как это предполагают сочинские договоренности. Он только блокпосты поставил. А на деле из Идлиба в сторону российских контингентов постоянно летят беспилотники и реактивные снаряды. Понятно, что у боевиков ничего не получается, наши ПВО эффективно работают, но вопрос-то не в этом», – отметил Сивков.

По мнению эксперта, разумнее всего было бы не разрешать туркам использовать воздушное пространство Сирии, но поддержать силами ВКС России их наземную операцию против террористов. «То есть организовать взаимодействие между турецкими сухопутными войсками и российскими ВКС для уничтожения боевиков. Вот это было бы очень правильно и эффективно», – подчеркнул собеседник.

Эксперт также усомнился в том, что США поставят Турции ЗРК Patriot для их размещения на границе с Сирией, на что ранее намекали в минобороны Турции. «Страны Европы на это тоже не пойдут. Но такие заявления свидетельствуют о том, что Турция может провести операцию против сирийской армии и ВВС, а возможно даже против российских ВКС. Это очень нехороший признак», – заключил Сивков.

Напомним, накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства Сирии. По его словам, «переговоры продолжаются» и «трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать».

При этом министр подчеркнул, что у Турции «нет проблем с Россией», «цель» турецких сил – сирийский «режим». Турция «ни в коем случае не хочет допустить никаких столкновений с Россией».

Ранее Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о резком обострении ситуации в Сирии.

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