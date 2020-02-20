Министр обороны Турции допустил поставку ЗРК Patriot на границу с Сирией

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе.

«США делают заявления о поддержке нас в Идлибе. Конечно, речь не идет о появлении американских военных там. Речь может пойти о поддержке в виде батарей Patriot, возможно, из других стран Европы. Такие предложения мы оценим», – сказал Акар телеканала CNN Turk.

В то же время он добавил, что у него нет сомнений в том, что российские С-400 заступят на боевое дежурство в Турции, передает ТАСС.

Он также заявил, что запросы Турции на использование сирийского воздушного пространства, «к сожалению, Россия не полностью удовлетворяет». «Сейчас важно, чтобы мы могли его полностью использовать. Продвижение в этом направлении есть, мы ведем переговоры, тема все еще на повестке», – добавил турецкий министр, передает РИА «Новости».

До этого Акар заявил, что у Турции нет проблем с Россией по Идлибу, Анкара нацелена на сирийские власти.

Ранее СМИ сообщили, что Турция попросила у США Partiot для защиты в Идлибе, однако Анкара опровергла информацию.