Турция отреагировала на сообщения о закупке ЗРК Patriot у США

Официальный представитель минобороны Турции опроверг сообщения о том, что Анкара якобы запрашивала у США два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

«Это сообщение (о запросе Турцией у США ЗРК Patriot) не соответствует действительности», – сказал представитель минобороны Турции РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Турция якобы просит у США зенитно-ракетные системы Partiot для сдерживания России в сирийском Идлибе.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе, началось и наступление Турции на позиции сирийской армии. Однако сирийские военные отразили атаки вооруженной оппозиции на юго-востоке провинции Идлиб.

Позже стало известно, что турецкие войска прекратили артиллерийские удары по правительственным силам Сирии после того, как их засекла Россия и оповестила об этом Анкару. ВКС России нанесли удары по протурецким боевикам.