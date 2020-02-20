Турция прекратила удары по сирийским войскам после вмешательства России

Турецкие войска прекратили артиллерийские удары по правительственным силам Сирии после того, как их засекла Россия и оповестила об этом Анкару, сообщает центр по примирению враждующих сторон.

Центр отмечает, что протурецкие боевики при поддержке артиллерии Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, передает РИА «Новости».

«Двадцатого февраля террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской Арабской Армии в направлении Кминас – Найраб. Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», – говорится в сообщении ЦПВС.

Су-24 ВКС нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки, указывает Центр.

«Ими (ВКС) уничтожено один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков», – сообщает ЦПВС.

Указывается, что по линии деконфликтинга до турецкой стороны Россия довела информацию о том, что российские средства объективного контроля вскрыли факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по Сирии. Пострадали четыре сирийских военнослужащих.

«После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен», – отмечает Центр.

Россия также указала, что Турция не впервые поддерживает боевиков.

До этого сообщалось, что сирийские военные отразили атаки вооруженной оппозиции на юго-востоке провинции Идлиб.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе. Сообщалось, что началось и наступление Турции на позиции сирийской армии.