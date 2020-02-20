Анкара заявила об отсутствии проблем с Москвой в Идлибе

Турецкие власти не имеют проблем с Россией в сирийском Идлибе, проблемы существуют только с Дамаском, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы будем продолжать переговоры с РФ по Идлибу. Что касается совместного патрулирования, то оно будет проводиться, как и запланировано. Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель – (сирийский) режим», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что с российской стороной есть хороший диалог, в том числе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой Генштаба Валерием Герасимовым, с военными атташе и «военными на поле».

«Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель – прекратить атаки сил режима», – подчеркнул Акар.

По его словам, Россия не полностью удовлетворяет запросы Турции по использованию воздушного пространства Сирии, но прогресс по этой теме есть.

Акар также сообщил, что совместное патрулирование военных России и Турции в Сирии будет продолжаться.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе при поддержке Турции. Турецкие войска прекратили операцию после вмешательства России – российские ВКС нанесли удар по позициям боевиков.

На фоне этих событий в западных СМИ появились сведения, что Турция попросила у США Partiot для защиты от России и Сирии в Идлибе, однако Анкара их опровергла.

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