В Кремле отреагировали на планы Турции начать военную операцию в Идлибе

Возможная военная операция Турции на территории Сирии станет худшим сценарием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте пока не будем исходить из худших сценариев», – ответил Песков на вопрос, как Россия будет реагировать на возможную военную операцию Турции на территории Сирии.

По его словам, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то «это будут действия в русле сочинских договоренностей», поскольку нейтрализация террористических группировок – это «обязанность именно турецкой стороны», передает РИА «Новости».

«Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий», – добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в дальнейшем планируется использовать рабочие контакты с турецкой стороной, «чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться дальше по пути дальнейшего нагнетания».

«Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение, и мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», – добавил Песков.

По словам Пескова, пока телефонный разговор Путина и Эрдогана не планируется, но «президенты в достаточно тесном контакте, поэтому в случае необходимости разговор может быть согласован буквально за часы».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами переговоров с Россией по Сирии, поэтому новая военная операция в регионе является лишь вопросом времени.

Накануне в МИД России заявили, что в ходе российско-турецких консультаций по Сирии в Москве представители двух стран подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по урегулированию в САР.

Напомним, ситуация в Идлибе в последнее время обострилась – турецкие и сирийские войска уже несколько раз вступили в боестолкновения с погибшими и обменивались ударами. Турция призывает Сирию прекратить операцию в Идлибе против боевиков.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Турция втягивает НАТО в войну в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД