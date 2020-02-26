Зеленский анонсировал введение «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь».

«Сегодня я подпишу указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, этот день будет отмечаться на Украине ежегодно 26 февраля.

Ранее Зеленский признал, что Киев не в состоянии «вернуть» Крым в состав Украины в ближайшее время, поскольку это «сложное задание для страны», но пообещал сделать все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит засматриваться на Крым.

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