Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киев не в состоянии «вернуть» Крым в состав Украины в ближайшее время, поскольку это «сложное задание для страны», но пообещал сделать все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг.

«Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», – цитирует ТАСС Зеленского.

При этом он подчеркнул, что возвращение Крыма неотъемлемая часть украинской национальной идеи страны.

«Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Возращение Крыма – неотъемлемая часть нашей национальной идеи», – заявил он.

Ранее Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории страны, в том числе «и в Крыму».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит засматриваться на Крым.

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