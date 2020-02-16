Поклонская призвала Зеленского «не засматриваться» на Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит засматриваться на Крым.

«Если Владимиру Александровичу очень хочется знать мнение народа, то нужно проводить не выборы, а всеукраинский референдум по вопросам, как дальше жить? Хотят ли граждане Украины продолжения гражданской войны на Донбассе? Или, может быть, люди хотят мира и добрососедских отношений с Крымом – наладит транспортное сообщение, открыть воду», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что украинским властям «пора оставить в покое» вопрос принадлежности Крыма, так как полуостров относится к России. Поклонская считает, что Украине нужно не топтаться на месте, а признать воссоединение крымчан с Россией.

«Уверена, что Зеленский сам не верит в то, что ему надо говорить сегодня в отношении Крыма, и был бы рад смене риторики, но пока продолжает действовать с оглядкой на националистов. Этот политический «Квартал 95» будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено доброе имя Украины. А для этого нужно наказать виновных в госперевороте в Киеве, сожжении людей в Одессе, вернуть мир на Донбасс и признать российский статус Крыма», – сказала депутат.

Накануне Зеленский выразил желание в октябре провести местные выборы на всей территории страны, в том числе «и в Крыму».

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