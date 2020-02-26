Путин оценил роль общества в решении дела Голунова

Активная позиция общества сыграла позитивную роль в деле журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин, отметив необходимость вести следствие по закону и без спешки.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо. По этому событию (делу Голунова – прим. ВЗГЛЯД) работают правоохранительные органы. Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан», – сказал президент в интервью ТАСС.

По словам главы государства, он не слышал о том, что дело Голунова стало самым резонансным в 2019 году. Путин подчеркнул, что следствие должно вестись тщательно и без суеты.

«Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», – уточнил он.

В январе Голунов подал жалобу на имя нового генерального прокурора Игоря Краснова с требованием официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

В конце января по делу Голунова суд арестовал бывших полицейских Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова.

Кроме того, президент заявил, что число заключенных в России в последние два десятилетия сократилось вдвое.

«Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле», – отметил он.

По его словам, это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо привлекается к ответственности впервые.

По мнению российского лидера, при рассмотрении резонансных уголовных дел судьи могут учитывать мнения уважаемых людей, однако выносить решения должны «на основе закона и своего правосознания». Так президент прокомментировал выступления с письмами в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии».

По мнению Путина, активная гражданская позиция общества на сегодняшний день имеет большое значение и «это уже хорошо».

Кроме того, Путин пояснил, свое поручение проверить законность приговора Константину Котову, осужденному за нарушения на митингах. По его словам, «президент, будучи гарантом конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике».

Котов 5 сентября был приговорен судом к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве. Котова задержали в августе после проведения в Москве несанкционированной акции. Конституционный суд постановил, что суды должны пересмотреть приговор активисту Котову.