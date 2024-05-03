ФОМ: Путину доверяют 83% россиян

Tекст: Ольга Никитина

Опрос проводился 26-28 апреля среди 1,5 тыс. россиян

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 п.п. за неделю). Также большинство населения (83% – плюс 3 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – передает ТАСС сообщение соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 58% участников опроса (плюс 3 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% опрошенных (плюс 5 п.п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 50% (плюс 4 п.п.), КПРФ – 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР – 8% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (без изменений), «Новых людей» – 4% (без изменений).