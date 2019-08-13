СК решил добиваться ареста Котова за многократное участие в несогласованных акциях

Следственный комитет будет ходатайствовать о заключении под стражу Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

«Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказали ТАСС в СК.

В ведомстве уточнили, что Котов был задержан при попытке скрыться. При этом поскольку с мая 2018 года Котов уже 10 раз привлекался к административной ответственности, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Единственным осужденным по этой статье является Ильдар Дадин.

Незаконные акции состоялись в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. При этом провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел. Позже были названы убытки от несогласованных акций в центре Москвы.

10 августа в Москве прошел санкционированный властями столицы митинг-концерт в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным ГУ МВД, на митинг-концерт пришли 20 тыс. человек, причем жителями столицы оказались меньше трети участников. Организаторы мероприятия надеялись, что на митинг-концерт придут 100 тыс. человек.